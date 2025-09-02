Drama policial no Prime Video dos Anos 70 com Protagonista em Fuga
Clique aqui e escute a matéria
O filme Sou Sua Mulher está disponível no Prime Video e apresenta uma narrativa ambientada na década de 1970, marcada por violência, segredos e sobrevivência. Dirigido por Julia Hart, o longa acompanha a trajetória de Jean, vivida por Rachel Brosnahan, que vê sua vida mudar radicalmente após seu marido, envolvido no crime organizado, desaparecer.
Na trama, Jean recebe um bebê recém-nascido e precisa fugir para se proteger, já que os inimigos de seu parceiro passam a persegui-la. Durante essa fuga, ela conta com a ajuda de Cal, interpretado por Arinzé Kene, que se torna uma figura essencial para sua sobrevivência e adaptação em um mundo que lhe é completamente estranho.
O enredo explora a solidão de Jean diante das circunstâncias, além do desafio de cuidar de uma criança em meio ao caos. A jornada revela sua evolução de uma mulher dependente para alguém que descobre forças inesperadas diante do perigo.
Com cenários sombrios, tensos e uma atmosfera marcada pelo crime, Sou Sua Mulher se destaca como um retrato de transformação pessoal em um contexto hostil, trazendo à tona os riscos da lealdade e da confiança.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br