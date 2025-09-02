Invocação do Mal: sucesso do terror disponível no Prime Video
O filme Invocação do Mal, dirigido por James Wan, é inspirado em eventos reais e se consolidou como um marco no cinema de terror contemporâneo. Lançado em 2013, o longa acompanha os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, em um dos casos mais sombrios de sua carreira.
A trama gira em torno da família Perron, que se muda para uma casa de fazenda em Rhode Island e passa a vivenciar fenômenos inexplicáveis. Assustados, eles buscam a ajuda dos Warren, que enfrentam forças malignas além do que já haviam investigado. O filme equilibra momentos de tensão psicológica com manifestações sobrenaturais intensas, construindo uma narrativa que mantém o público imerso do início ao fim.
Com excelente recepção de público e crítica, Invocação do Mal deu origem a um universo expandido, incluindo produções como Annabelle e A Freira. O longa tornou-se referência em histórias baseadas em casos paranormais, reforçando o interesse popular por narrativas desse gênero.
Hoje disponível no Prime Video, o filme segue atraindo novas gerações de espectadores e consolidando seu lugar como um dos grandes sucessos do terror moderno.
