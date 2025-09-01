Além da Realidade: Suspense e obsessão que prendem do início ao fim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O longa Além da Realidade acompanha John e Laura Taylor, um casal obcecado em ter um filho após várias tentativas fracassadas. Para realizar o sonho, eles contratam Anna como barriga de aluguel, mas a relação se torna perigosa quando ela se aproxima demais de John.

A trama explora desejo, obsessão e manipulação, transformando uma situação de esperança em um conflito psicológico intenso. Jaz Sinclair se destaca como Anna, enquanto Morris Chestnut e Regina Hall mostram o desgaste emocional do casal.

O filme recebe críticas mistas, mas é elogiado por manter o espectador envolvido e criar um clima de tensão constante. Apesar de algumas reviravoltas previsíveis, cumpre bem o objetivo de suspense psicológico.

Além da Realidade é uma opção para quem aprecia thrillers psicológicos com dilemas morais profundos, disponível para aluguel ou compra no Prime Video.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br