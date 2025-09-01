Além da Realidade: Suspense e obsessão que prendem do início ao fim
O longa Além da Realidade acompanha John e Laura Taylor, um casal obcecado em ter um filho após várias tentativas fracassadas. Para realizar o sonho, eles contratam Anna como barriga de aluguel, mas a relação se torna perigosa quando ela se aproxima demais de John.
A trama explora desejo, obsessão e manipulação, transformando uma situação de esperança em um conflito psicológico intenso. Jaz Sinclair se destaca como Anna, enquanto Morris Chestnut e Regina Hall mostram o desgaste emocional do casal.
O filme recebe críticas mistas, mas é elogiado por manter o espectador envolvido e criar um clima de tensão constante. Apesar de algumas reviravoltas previsíveis, cumpre bem o objetivo de suspense psicológico.
Além da Realidade é uma opção para quem aprecia thrillers psicológicos com dilemas morais profundos, disponível para aluguel ou compra no Prime Video.
