A Cinco Passos de Você no Prime Video: quando o amor desafia a ciência e toca o coração
A Cinco Passos de Você, disponível no Prime Video, narra o romance entre Stella e Will, dois jovens com fibrose cística. A doença exige que mantenham distância mínima para evitar contaminações, mas o amor os aproxima a apenas cinco passos, arriscando suas vidas.
Stella é disciplinada e cautelosa, seguindo à risca o tratamento. Will, mais rebelde, questiona as regras e desafia os limites médicos. A relação entre eles mostra o conflito entre sobrevivência e desejo de viver plenamente. Cada gesto de proximidade, cada toque, torna-se carregado de significado, transformando o romance em uma narrativa intensa sobre coragem e emoção.
O filme equilibra cenas hospitalares com momentos de ternura e intimidade, criando contraste entre isolamento e conexão emocional. A atuação de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse transmite autenticidade, conferindo profundidade aos personagens e ao drama vivido.
Apesar de críticas à romantização da doença e à liberdade que os protagonistas tomam, a obra cumpre um papel relevante: aumentar a conscientização sobre a fibrose cística e provocar reflexão sobre a importância do toque e da proximidade humana.
A Cinco Passos de Você emociona e sensibiliza, mostrando que, mesmo com limites rígidos, o amor e a empatia permanecem essenciais.
