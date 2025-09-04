Moradores de Piedade denunciam aumento de assaltos e cobram mais policiamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Crimes têm ocorrido com frequência durante a noite, por criminosos em bicicletas. População relata medo constante e mudança na rotina por segurança

Na madrugada, pouco depois da meia-noite, dois jovens foram assaltados na Rua Nadir de Medeiros, localizada próximo à Avenida Ayrton Senna, no bairro de Piedade. Eles caminhavam pela calçada quando foram surpreendidos por criminosos em uma bicicleta.

Outros cinco ciclistas também estavam no local, mas, segundo a polícia, ainda não foi possível confirmar se estavam envolvidos na ação criminosa. As vítimas foram ameaçadas e tiveram que entregar seus celulares. Em seguida, os assaltantes fugiram sem dificuldade.

Medo e revolta entre os moradores

A sensação de insegurança tem afetado diretamente a rotina dos moradores. A equipe de reportagem conversou com Michele, moradora do bairro, que também foi assaltada por um criminoso de bicicleta.

“É uma revolta e um medo muito grande. Poderia ter acontecido com meus filhos, e eu não desejo isso para ninguém. Sinto uma insegurança enorme até para andar com eles à noite”, desabafou.

Vidas alteradas pela violência

A vulnerabilidade se intensifica durante a noite. Muitos moradores relatam abordagens criminosas nas portas de suas casas, tanto na saída quanto na chegada. Para evitar riscos, alguns optam por utilizar carros de aplicativo até mesmo para percursos curtos, com medo de se expor nas ruas.

Comunidade pede mais policiamento

Diante da frequência dos assaltos, a comunidade tem exigido maior presença da polícia nas ruas do bairro. A população espera que o patrulhamento seja reforçado, especialmente em horários noturnos, para conter a escalada da criminalidade em Piedade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais