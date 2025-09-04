Artesã denuncia corretor por fraude na compra de imóvel em Olinda
Moradora pagou R$ 33 mil como entrada em apartamento que nunca foi entregue. Caso foi registrado na polícia e no Conselho de Corretores de Imóveis
A Placa de venda continua no local
Em Jardim Atlântico, bairro de Olinda, um apartamento ainda exibe a placa de "vende-se". O imóvel era o sonho da artesã Elke Vieira, que chegou a negociar a compra por meio de um corretor de imóveis. Após visitar o local, ela realizou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 33 mil para garantir a compra.
O primeiro problema: a entrada antecipada
Segundo Elke, o corretor alegou que o valor solicitado seria usado para quitar débitos de IPTU e providenciar a escritura do imóvel. “Ele pediu R$ 33 mil e disse que era para resolver pendências da documentação. Como tive o aval da proprietária, fiz o pagamento em três transferências: uma de R$ 4 mil, outra de R$ 6 mil e a última de R$ 23 mil”, relatou a artesã.
Promessas não cumpridas
Após o pagamento, o corretor prometeu resolver toda a documentação em até três meses. No entanto, ao final do prazo, nada havia sido feito. Elke tentou então entrar em contato diretamente com a proprietária e descobriu que nenhum valor havia sido repassado a ela.
A busca por justiça
Diante da suspeita de fraude, Elke registrou um boletim de ocorrência e denunciou o caso ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Pernambuco. Além disso, acionou a Justiça por meio do Juizado de Pequenas Causas, com o objetivo de recuperar o valor investido e alertar outras pessoas sobre a situação.
- Boletim de Ocorrência: registrado na Delegacia de Rio Doce.
- Conselho Regional: comunicado oficial enviado ao Creci-PE.
- Justiça: ação movida no Juizado de Pequenas Causas.
Mesmo com todas as medidas tomadas, até o momento, a situação segue sem solução.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais