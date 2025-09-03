Mulher é baleada durante ataque armado em residência no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mulher de 51 anos é baleada após confusão relacionada a separação e dívida do ex-marido. Ela sofreu mais de 19 tiros, com lesões graves

Uma mulher de 51 anos foi baleada dentro de casa durante uma tentativa de homicídio registrada na noite desta terça-feira (02), no Recife.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher chamou pelo ex-marido da vítima no portão da residência, por volta das 23h43.

Como ocorreu o crime



De acordo com as imagens, o irmão da vítima foi o primeiro a se aproximar, quando um homem armado surgiu e iniciou os disparos. Mais de 20 tiros foram efetuados.

A vítima correu para o interior da casa junto ao irmão, mas acabou atingida no rosto, no pé, no maxilar e na mão.

Uma sobrinha que presenciou o ataque ajudou no socorro imediato. A vítima foi levada inicialmente para a UPA e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, onde permanece internada em estado grave.

Antigo relacionamento e evidências

Segundo familiares, a mulher havia encerrado um relacionamento de 20 anos há cerca de dois meses. O irmão dela acredita que o alvo dos criminosos seria o ex-companheiro da vítima, apontado como devedor dos suspeitos.

No local, a polícia encontrou marcas de tiros em paredes, em uma mesa de sinuca e em um cano de água que foi atingido.

O caso está sob investigação do 6º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.