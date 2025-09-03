fechar
Vídeos | Notícia

Mulher é baleada durante ataque armado em residência no Recife

Mulher de 51 anos é baleada após confusão relacionada a separação e dívida do ex-marido. Ela sofreu mais de 19 tiros, com lesões graves

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 14:51
Tentativa de Homicídio Após Separação: Mulher é Alvejada em Disputa Doméstica por Dívida não Paga - Análise e Investigação do Caso
Tentativa de Homicídio Após Separação: Mulher é Alvejada em Disputa Doméstica por Dívida não Paga - Análise e Investigação do Caso - TV Jornal

Uma mulher de 51 anos foi baleada dentro de casa durante uma tentativa de homicídio registrada na noite desta terça-feira (02), no Recife.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher chamou pelo ex-marido da vítima no portão da residência, por volta das 23h43.

Como ocorreu o crime

De acordo com as imagens, o irmão da vítima foi o primeiro a se aproximar, quando um homem armado surgiu e iniciou os disparos. Mais de 20 tiros foram efetuados.

A vítima correu para o interior da casa junto ao irmão, mas acabou atingida no rosto, no pé, no maxilar e na mão.

Uma sobrinha que presenciou o ataque ajudou no socorro imediato. A vítima foi levada inicialmente para a UPA e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, onde permanece internada em estado grave.

Leia Também

Antigo relacionamento e evidências

Segundo familiares, a mulher havia encerrado um relacionamento de 20 anos há cerca de dois meses. O irmão dela acredita que o alvo dos criminosos seria o ex-companheiro da vítima, apontado como devedor dos suspeitos.

No local, a polícia encontrou marcas de tiros em paredes, em uma mesa de sinuca e em um cano de água que foi atingido.

O caso está sob investigação do 6º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro
Atentado Violento

Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro

Compartilhe

Tags