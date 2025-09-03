fechar
Vídeos | Notícia

Homem reincidente é preso novamente na Zona Sul do Recife

Conhecido como 'Papa Léguas', homem de 21 anos é preso novamente por furto e confessou crimes com o objetivo de financiar vício em drogas

Por TV Jornal Publicado em 03/09/2025 às 15:01
Reincidente no Crime: Jovem de 21 anos é capturado novamente por furtos em Boa Viagem, Zona Sul do Recife
Reincidente no Crime: Jovem de 21 anos é capturado novamente por furtos em Boa Viagem, Zona Sul do Recife - TV Jornal

Um jovem de 21 anos, conhecido como “Papa Léguas”, foi preso mais uma vez na semana passada no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Ele já responde a dez inquéritos policiais e, com a nova ocorrência, soma 11 investigações em andamento.

Imagens das câmeras

De acordo com a polícia, câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito furtou o celular de um porteiro em serviço.

Nas imagens, ele aparece pulando o muro de um condomínio, pegando o aparelho e fugindo em seguida.

Após a prisão, o jovem passou por audiência de custódia e foi liberado no fim de semana.

Leia Também

Outros crimes

No entanto, voltou a cometer um crime semelhante na segunda-feira seguinte.

Em outro vídeo de segurança, ele aparece observando uma residência deitado no chão, arrombando o portão e fugindo com uma serra. O suspeito chegou ao local em uma bicicleta, de origem ainda não confirmada.

Na nova prisão, realizada pela Delegacia de Boa Viagem, o homem confessou os crimes e alegou ser dependente químico. Segundo o depoimento, os objetos furtados eram vendidos para a compra de entorpecentes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O caso deve ser novamente analisado em audiência de custódia, quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão ou uma possível liberdade provisória.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags