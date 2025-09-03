Comerciante é morto a facadas em Olinda; suspeito foi preso e confessou o crime
Comerciante morto com 40 facadas em casa e suspeito preso alega legítima defesa. Polícia não descarta a possibilidade de crime premeditado
Um comerciante de 51 anos, identificado como Sérgio Manoel Soares, foi morto à facadas dentro de casa, no bairro do Varadouro, em Olinda.
O crime ocorreu na noite da última terça-feira (02) e causou forte repercussão na comunidade local.
Suspeitos
O suspeito, Ricardo Leite da Silva, de 33 anos, foi preso pela Polícia Civil.
Ele confessou a autoria do homicídio, que ocorreu após uma discussão relacionada a uma suposta dívida de R$ 150 referente a um serviço prestado. Segundo a investigação, a vítima foi atingida por mais de 40 golpes de faca.
Imagens das câmeras
Imagens de câmeras de segurança mostraram Ricardo junto à vítima pouco antes do crime. Após o assassinato, ele foi flagrado fugindo com outro homem, ainda sujo de sangue.
Durante a fuga, deixou para trás uma camisa que foi recolhida pela polícia.
Alegação de legítima defesa
Na delegacia, Ricardo afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que Sérgio teria pegado uma faca durante a discussão.
A versão é contestada pelos investigadores, que consideram incompatível a alegação de defesa com o número de golpes desferidos.
A polícia também apura a participação do segundo homem que aparece nas imagens fugindo do local. Ele já foi identificado e deve prestar depoimento.
Crime possivelmente premeditado
Outro ponto em investigação é a possível premeditação do crime, já que a residência da vítima possuía câmeras de segurança que estavam desligadas devido a uma queda de energia no momento do assassinato.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Olinda, que busca esclarecer todas as circunstâncias e a motivação do crime.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.