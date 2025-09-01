Reforço policial na Região Metropolitana aumenta sensação de segurança
População comemora presença dos novos PMs, conhecidos como "laranjinhas", enquanto dados apontam queda na criminalidade patrimonial e nos homicídios
A chegada de novos policiais militares à Região Metropolitana tem gerado um impacto positivo na segurança pública e na percepção da população. Os agentes, apelidados de forma carinhosa pela comunidade como “laranjinhas” — em referência ao uniforme alaranjado dos recrutas — estão em atuação nas ruas durante o período de estágio, patrulhando a pé em duplas ou trios.
Comércio e moradores sentem melhora na segurança
Com o reforço de 2.299 novos recrutas, o efetivo da Polícia Militar de Pernambuco chega a quase 18 mil profissionais. Em bairros como Campo Grande, na Zona Norte do Recife, moradores relatam uma mudança significativa no clima de segurança.
“Durante esses dois anos, só teve um assalto aqui no comércio. Com a presença dos policiais, fica mais difícil acontecer de novo”, afirmou o comerciante Sr. Arnaldo.
Dados oficiais confirmam redução da criminalidade
Segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), houve uma redução de 8% nos casos de homicídios e uma queda nos crimes patrimoniais. Além disso, o número de detenções aumentou, indicando maior eficiência na atuação policial com o novo reforço nas ruas.
Apesar dos dados positivos, a percepção da presença policial ainda varia entre as localidades. Em Água Fria, por exemplo, mesmo com a queda nos índices de criminalidade, alguns moradores relataram não notar a atuação frequente das patrulhas.
Moradores aprovam, mas preferem policiais experientes
Nem todos os moradores têm a mesma impressão sobre os novos agentes. Dona Zenaide, moradora da região, afirmou que se sente mais segura com policiais mais experientes, ainda que reconheça o esforço dos recrutas.
A população agora se pergunta se o reforço será mantido nos próximos dias. Após quase dez dias de presença intensificada, muitos esperam que o policiamento continue ativo e visível nas ruas, consolidando um ambiente mais seguro e pacífico para todos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais