Reality policial famoso volta a ser exibido em canal fechado
Para quem estava com saudade, o reality Polícia em Ação, que registra as operações da polícia nos Estados Unidos, voltará a ser exibido na próxima sexta-feira (5), no canal fechado A&E.
“A série oferece uma visão transparente dos encontros diários entre a polícia e os civis, de apreensão de drogas, prostituição, perseguições em alta velocidade e brigas domésticas, a roubo de carros e violência de gangues”, reforçou o comunicado da emissora.
Logo de cara, o canal vai exibir seis episódios em sequência, na nova temporada, a partir das 17h30. Com direito a muitas coisas inusitadas, como perseguição em Oklahoma, um touro solto no Texas e um grave acidente de carro na Flórida. Com o acréscimo de perseguição em Kentucky, apreensão de drogas em Utah e uma perseguição a pé em Connecticut.
Para completar, no pacote, tem uma agressão em plena Carolina do Sul, uma abordagem inusitada com um motorista bêbado na Flórida, tiroteio entre gangues, apreensão de drogas no Texas e um caso de resistência à prisão.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br