Viatura policial atropela pedestre no Grande Recife: a vítima ficou gravemente ferida
Porteiro é atingido por viatura da polícia e fica gravemente ferido. Família luta por vaga em UTI e questiona versão oficial do incidente
Na Imbiribeira, uma viatura atingiu um porteiro na Avenida Mascarenhas Moraes. Os veículos, estavam parados por conta do semáforo, enquanto os pedestres atravessavam a pista.
O homem é arremessado por uma viatura da Polícia Militar que corria pela última faixa, destinada ao transporte público e veículos de emergência. O condutor desce e inicia os socorros à vítima.
Estado de saúde da vítima
Cleanderson Lemos da Silva, de 24 anos, foi levado para o Hospital da Restauração, onde permanece internado.
Os parentes de Cleanderson só descobriram o que havia acontecido quando ele não compareceu à audiência trabalhista no Fórum da Imbiribeira, nem voltou para casa. Na madrugada seguinte, a companheira dele o encontrou no hospital.
Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pelo policial, a viatura do 10º Batalhão de Palmares estava sendo conduzida para uma oficina quando o pedestre atravessou correndo entre os carros. A família, entretanto, questiona a versão dos fatos.
"No boletim de ocorrência está informando que meu irmão estava correndo entre os carros, coisa que no vídeo em si não acontece", contesta a família.
O policial militar que fez isso, ele estava em uma faixa de ônibus, sem ocorrência nenhuma. Ele colocou no boletim de ocorrência que a viatura estava danificada e ia levar a viatura para alguma oficina.
Dificuldades no atendimento
De acordo com a família, o paciente permanece na ala vermelha do setor de trauma do hospital, que deveria acomodar 20 pacientes, mas abriga mais de 40.
Eles foram alertados sobre a necessidade de uma vaga na UTI, a qual inexistente, e resolveram apelar ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado para agilizar o processo.
Um clínico geral informou a eles sobre a urgência da UTI, pois a situação de Cleanderson está se agravando rapidamente.
A familia conclui: "A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada, mas o que a gente quer nesse exato momento é a UTI."
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais