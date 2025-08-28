Viatura policial atropela pedestre no Grande Recife: a vítima ficou gravemente ferida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Porteiro é atingido por viatura da polícia e fica gravemente ferido. Família luta por vaga em UTI e questiona versão oficial do incidente

Na Imbiribeira, uma viatura atingiu um porteiro na Avenida Mascarenhas Moraes. Os veículos, estavam parados por conta do semáforo, enquanto os pedestres atravessavam a pista.

O homem é arremessado por uma viatura da Polícia Militar que corria pela última faixa, destinada ao transporte público e veículos de emergência. O condutor desce e inicia os socorros à vítima.

Estado de saúde da vítima

Cleanderson Lemos da Silva, de 24 anos, foi levado para o Hospital da Restauração, onde permanece internado.

Os parentes de Cleanderson só descobriram o que havia acontecido quando ele não compareceu à audiência trabalhista no Fórum da Imbiribeira, nem voltou para casa. Na madrugada seguinte, a companheira dele o encontrou no hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pelo policial, a viatura do 10º Batalhão de Palmares estava sendo conduzida para uma oficina quando o pedestre atravessou correndo entre os carros. A família, entretanto, questiona a versão dos fatos.

"No boletim de ocorrência está informando que meu irmão estava correndo entre os carros, coisa que no vídeo em si não acontece", contesta a família.

O policial militar que fez isso, ele estava em uma faixa de ônibus, sem ocorrência nenhuma. Ele colocou no boletim de ocorrência que a viatura estava danificada e ia levar a viatura para alguma oficina.

Dificuldades no atendimento

De acordo com a família, o paciente permanece na ala vermelha do setor de trauma do hospital, que deveria acomodar 20 pacientes, mas abriga mais de 40.

Eles foram alertados sobre a necessidade de uma vaga na UTI, a qual inexistente, e resolveram apelar ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado para agilizar o processo.

Um clínico geral informou a eles sobre a urgência da UTI, pois a situação de Cleanderson está se agravando rapidamente.

A familia conclui: "A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada, mas o que a gente quer nesse exato momento é a UTI."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais