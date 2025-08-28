fechar
Vídeos | Notícia

Viatura policial atropela pedestre no Grande Recife: a vítima ficou gravemente ferida

Porteiro é atingido por viatura da polícia e fica gravemente ferido. Família luta por vaga em UTI e questiona versão oficial do incidente

Por TV Jornal Publicado em 28/08/2025 às 12:46
Hospital da Restauração
Hospital da Restauração - TV Jornal

Na Imbiribeira, uma viatura atingiu um porteiro na Avenida Mascarenhas Moraes. Os veículos, estavam parados por conta do semáforo, enquanto os pedestres atravessavam a pista. 

O homem é arremessado por uma viatura da Polícia Militar que corria pela última faixa, destinada ao transporte público e veículos de emergência. O condutor desce e inicia os socorros à vítima.

Estado de saúde da vítima 

Cleanderson Lemos da Silva, de 24 anos, foi levado para o Hospital da Restauração, onde permanece internado.

Os parentes de Cleanderson só descobriram o que havia acontecido quando ele não compareceu à audiência trabalhista no Fórum da Imbiribeira, nem voltou para casa. Na madrugada seguinte, a companheira dele o encontrou no hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pelo policial, a viatura do 10º Batalhão de Palmares estava sendo conduzida para uma oficina quando o pedestre atravessou correndo entre os carros. A família, entretanto, questiona a versão dos fatos.

"No boletim de ocorrência está informando que meu irmão estava correndo entre os carros, coisa que no vídeo em si não acontece", contesta a família.

O policial militar que fez isso, ele estava em uma faixa de ônibus, sem ocorrência nenhuma. Ele colocou no boletim de ocorrência que a viatura estava danificada e ia levar a viatura para alguma oficina.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Dificuldades no atendimento

De acordo com a família, o paciente permanece na ala vermelha do setor de trauma do hospital, que deveria acomodar 20 pacientes, mas abriga mais de 40.

Eles foram alertados sobre a necessidade de uma vaga na UTI, a qual inexistente, e resolveram apelar ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado para agilizar o processo.

Um clínico geral informou a eles sobre a urgência da UTI, pois a situação de Cleanderson está se agravando rapidamente.

A familia conclui: "A gente não quer dinheiro, a gente não quer nada, mas o que a gente quer nesse exato momento é a UTI."

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags