Tumulto em Colônia Penal Feminina: detentas fazem protesto após saída de uma chaveira

Durante protesto, duas detentas da Colônia Penal Feminina do Recife entram numa briga e agentes penitenciários precisam intervir. Ninguém ficou ferido

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 13:02
Os moradores do Engenho do Meio foram pegos de surpresa com os recentes acontecimentos na Colônia Penal Feminina do Recife.

Notícias iniciais sobre a situação começaram a circular nas redes sociais, dando conta de um protesto desencadeado pela insatisfação das detentas com a saída de uma chaveira.

As mulheres presas na unidade, em protesto, teriam ateado fogo em lençóis, o que culminou com a intervenção dos policiais penais da Gerência de Operações de Segurança, um órgão da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

De acordo com testemunhas, os policiais também tiveram que usar spray de pimenta para controlar duas detentas especificamente exaltadas.

Como iniciou a confusão

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a confusão teve origem em uma briga entre duas detentas.

Como resultado, os agentes penitenciários tiveram que intervir e as duas mulheres envolvidas foram identificadas, sendo posteriormente transferidas para outra unidade prisional.

No momento, nenhuma detenta ficou ferida em decorrência do incidente. Atualmente, a Colônia Penal Feminina do Recife abriga cerca de 350 detentas, que respondem por uma variedade de crimes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

