fechar
Vídeos | Notícia

Motorista de aplicativo perde R$ 10 mil em site de leilões online

José Wilson, foi vítima de um golpe virtual de R$10 mil reais após tentar comprar uma motocicleta em um site de leilões

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 18:32
Motorista de aplicativo perde R$ 10 mil em site de leilões online
Motorista de aplicativo perde R$ 10 mil em site de leilões online - TV Jornal

Um motorista de aplicativo de 37 anos, identificado como José Wilson, foi vítima de um golpe virtual após tentar comprar uma motocicleta em um site de leilões

Wilson havia decidido vender seu carro por R$ 33 mil, reservando R$ 10 mil para adquirir a moto anunciada no leilão. O objetivo era mudar de ramo e trabalhar como entregador de aplicativo.

O golpe

A negociação ocorreu por meio do WhatsApp. Após acertar os detalhes com o suposto vendedor, Wilson realizou uma transferência via Pix. Minutos depois, percebeu que havia caído em um golpe: o contato desapareceu e a moto nunca foi entregue.

Ao buscar informações, Wilson descobriu que não era a única vítima. Outras seis pessoas já haviam denunciado o mesmo golpista, que segue ativo no site.

Leia Também

Situação delicada

Desempregado, Wilson enfrenta dificuldades para sustentar a família.

Pai de duas adolescentes, de 15 e 13 anos, ambas com escoliose, ele não tem conseguido arcar com o plano de saúde das filhas. Atualmente, busca alternativas jurídicas para tentar recuperar o valor perdido.

Alerta aos consumidores

O caso reforça a importância da cautela em transações online. Especialistas recomendam que compradores desconfiem de preços muito abaixo do mercado e confirmem a credibilidade dos sites antes de realizar qualquer pagamento.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Criminosos criam oferta fake, com preço promocional, para aplicar golpes
Golpe Online

Criminosos criam oferta fake, com preço promocional, para aplicar golpes

Compartilhe

Tags