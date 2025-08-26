Motorista de aplicativo perde R$ 10 mil em site de leilões online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um motorista de aplicativo de 37 anos, identificado como José Wilson, foi vítima de um golpe virtual após tentar comprar uma motocicleta em um site de leilões.

Wilson havia decidido vender seu carro por R$ 33 mil, reservando R$ 10 mil para adquirir a moto anunciada no leilão. O objetivo era mudar de ramo e trabalhar como entregador de aplicativo.

O golpe

A negociação ocorreu por meio do WhatsApp. Após acertar os detalhes com o suposto vendedor, Wilson realizou uma transferência via Pix. Minutos depois, percebeu que havia caído em um golpe: o contato desapareceu e a moto nunca foi entregue.

Ao buscar informações, Wilson descobriu que não era a única vítima. Outras seis pessoas já haviam denunciado o mesmo golpista, que segue ativo no site.

Situação delicada

Desempregado, Wilson enfrenta dificuldades para sustentar a família.

Pai de duas adolescentes, de 15 e 13 anos, ambas com escoliose, ele não tem conseguido arcar com o plano de saúde das filhas. Atualmente, busca alternativas jurídicas para tentar recuperar o valor perdido.

Alerta aos consumidores

O caso reforça a importância da cautela em transações online. Especialistas recomendam que compradores desconfiem de preços muito abaixo do mercado e confirmem a credibilidade dos sites antes de realizar qualquer pagamento.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.