Casal sobrevive após choque elétrico grave, especialistas do IML acharam que o casal tinha morrido

Casal sobrevive a choque elétrico após queda de fio de alta tensão no Recife. Ambos sofreram queimaduras, mas se recuperam em casa

Por TV Jornal Publicado em 26/08/2025 às 17:56
Um chocante incidente aconteceu na Rua São Benedito, no bairro do Pina, Recife. Um fio de alta tensão caiu e atingiu um casal que estava chegando em casa. Apesar do susto, ambos sobreviveram.

Como ocorreu 

Após o choque elétrico, a mulher, de 42 anos, é lançada ao chão. Seu esposo tenta ajudá-la, enquanto os vizinhos correm para acudir o casal.

Os pertences das vítimas ficaram espalhados pela rua com o impacto do choque elétrico.

Fábio Alexandre, de 45 anos, teve ferimentos por todo o corpo. Ele teve queimaduras no peito, braço, costas e nádegas.

Já a autônoma Elidiane Vitor queimou o tornozelo e feriu o cotovelo. Ambos consideram a sobrevivência um milagre.

Sobreviventes ao choque 

No IML, os especialistas ficaram chocados com a resistência do casal. Estavam incrédulos e consideram que o casal deveria estar morto, baseado na análise do caso.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco disse que está apurando as circunstâncias para entender o ocorrido.

Medidas a serem tomadas 

O advogado Kleber Freire, contratado pelo casal, explicou que será feito um requerimento na Agência Reguladora do Pernambuco. Estudos para um diálogo exjudicial com a concessionária estão sendo feitos.

Caso não tenha sucesso, o caso irá para esfera judicial.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

