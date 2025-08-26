Casal sobrevive após choque elétrico grave, especialistas do IML acharam que o casal tinha morrido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casal sobrevive a choque elétrico após queda de fio de alta tensão no Recife. Ambos sofreram queimaduras, mas se recuperam em casa

Um chocante incidente aconteceu na Rua São Benedito, no bairro do Pina, Recife. Um fio de alta tensão caiu e atingiu um casal que estava chegando em casa. Apesar do susto, ambos sobreviveram.

Como ocorreu



Após o choque elétrico, a mulher, de 42 anos, é lançada ao chão. Seu esposo tenta ajudá-la, enquanto os vizinhos correm para acudir o casal.

Os pertences das vítimas ficaram espalhados pela rua com o impacto do choque elétrico.

Fábio Alexandre, de 45 anos, teve ferimentos por todo o corpo. Ele teve queimaduras no peito, braço, costas e nádegas.

Já a autônoma Elidiane Vitor queimou o tornozelo e feriu o cotovelo. Ambos consideram a sobrevivência um milagre.

Sobreviventes ao choque



No IML, os especialistas ficaram chocados com a resistência do casal. Estavam incrédulos e consideram que o casal deveria estar morto, baseado na análise do caso.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco disse que está apurando as circunstâncias para entender o ocorrido.

Medidas a serem tomadas

O advogado Kleber Freire, contratado pelo casal, explicou que será feito um requerimento na Agência Reguladora do Pernambuco. Estudos para um diálogo exjudicial com a concessionária estão sendo feitos.

Caso não tenha sucesso, o caso irá para esfera judicial.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais