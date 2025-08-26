Desaparecimento de casal de idosos envolve suspeita de fraude e violência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O desaparecimento de um casal de idosos em Sapé, Nelson e Dona Célia Honorato, tem intrigado a população e mobilizado a Polícia Civil

O desaparecimento de um casal de idosos em Sapé, identificado como Nelson e Dona Célia Honorato, tem intrigado a população e mobilizado a Polícia Civil.

O caso ganhou contornos ainda mais graves após o único filho do casal, um jovem autista, sobreviver a uma tentativa de homicídio e se tornar peça-chave nas investigações.

Negócio suspeito

De acordo com o filho, antes do sumiço, os pais haviam negociado a venda da residência da família com um suposto corretor de imóveis, agora apontado como principal suspeito.

A polícia encontrou uma procuração em nome do casal, levantando a suspeita de falsificação.

Tentativa de homicídio

Na última sexta-feira, o filho dos idosos foi encontrado gravemente ferido em um canavial por uma patrulha rural. Ele havia sido agredido a golpes de martelo e sobreviveu ao fingir estar desacordado.

Um dos envolvidos, Renan Azevedo, foi preso e confessou o ataque, revelando ter recebido R$ 10 mil para matar o jovem.

Retirada de bens e venda da casa

Após o desaparecimento, o corretor suspeito teria retirado eletrodomésticos e outros itens da residência, como geladeira, fogão e botijão de gás.

Um carro usado como parte do pagamento da casa, avaliada em R$ 250 mil, foi apreendido. A documentação apresentada na negociação está sob análise da perícia.

Investigações continuam

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas no Açude do Mato, área rural de Sapé, mas nenhum vestígio do casal foi encontrado até o momento.

A Polícia Civil mantém as diligências para localizar o corretor, considerado o principal articulador do crime. Enquanto isso, o paradeiro de Nelson e Dona Célia Honorato segue desconhecido, alimentando o mistério que assusta moradores da cidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.