Prisão de quadrilha por roubo a supermercado na Região Metropolitana do Recife

Um recente vídeo revela um caso alarmante onde três criminosos desceram de um carro branco e abordaram funcionários que saíam de um supermercado no bairro Alto Santo Antônio, em Camaragibe.

Todos os criminosos tinham os rostos cobertos, foram violentos e fugiram com uma grande quantia de dinheiro.

Resposta rápida da polícia



De acordo com relatos, as vítimas acionaram a polícia, que agiu prontamente. Os suspeitos foram localizados por policiais do Gati nas imediações do ramal da arena.

Enquanto estavam na Avenida Belmino Correia, os policiais visualizaram o veículo com as características citadas, iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar o veículo Gran Siena.

Apreensões

Foram apreendidas uma arma calibre .38 com seis munições, duas armas brancas, R$ 337 em dinheiro, três embalagens para cocaína, quatro celulares, dois relógios de pulso.

O veículo utilizado no crime teve sua placa disfarçada com fita isolante e era propriedade de um dos assaltantes. Dentre os quatro presos, pelo menos um já tinha passagem pela polícia.

Antecedentes Criminais

Um dos criminosos tem antecedentes de ameaça em desfavor de sua ex-esposa.

Contudo, informações indicam que estes mesmos indivíduos eram contumazes no crime, praticando assaltos a outros estabelecimentos comerciais, em Camaragibe, São Lourenço, e na Avenida Caxangá.

Os criminosos foram encaminhados à delegacia de Camaragibe, onde foram autuados por associação criminosa, porte ilegal de arma e roubo.