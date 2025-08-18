fechar
Vídeos | Notícia

Latrocínio de empresário local: Polícia se mantém na caçada aos suspeitos

Latrocínio de empresário está sob investigação. Os três suspeitos estavam armdos e foram registrados por câmeras. Polícia continua investigando

Por TV Jornal Publicado em 18/08/2025 às 13:20
Porta que foi danificada durante confronto, na casa do empresário
Porta que foi danificada durante confronto, na casa do empresário - TV Jornal

Um crime brutal chocou a comunidade: Macilio, um respeitado empresário de 34 anos foi vítima de latrocínio.

Como ocorreu 

De acordo com o delegado Igor Nogueira, o crime ocorreu quando a vítima chegava em sua residência. O crime de latrocínio foi confirmado, três indivíduos abordaram ele para rouba-lo.

“No entanto, eles não esperavam que Macilio possuísse arma em casa. A vítima tentou reagir, mas infelizmente foi atingida por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no hospital", confirmou o delegado.

Trabalho para capturar os suspeitos

“É um crime que realmente choca. Macilio era uma pessoa trabalhadora, de bem. A comunidade está em luto", disse Nogueira.

Apesar da tragédia, ele assegura que os esforços para encontrar os culpados não cessarão. “Estamos motivados a dar o melhor da polícia para capturar esses indivíduos o mais rápido possível", afirmou.

Imagens claras dos suspeitos

O registro do crime aponta que os suspeitos não estavam encapuzados, deixando suas faces claramente visíveis.

“As imagens mostrarão claramente a fisionomia, o rosto de cada um dos suspeitos, e com certeza nos ajudarão a identificá-los", afirmou o delegado.

Segundo Nogueira, a polícia já apreendeu uma das armas utilizadas no local do crime e está trabalhando ativamente para identificar os responsáveis.

Indícios de um crime planejado

O delegado suspeita que o crime não foi um ato impulsivo.

“Eles provavelmente já conheciam a rotina das pessoas que frequentavam o imóvel. As imagens mostram que os criminosos estavam escondidos nas proximidades. Não foi um encontro fortuito, eles estavam esperando e planejando para o ato criminoso", explicou.

A polícia pede que qualquer informação útil sobre a identidade dos suspeitos seja reportada à Delegacia de Itacoatinga ou à Polícia Militar da região de Santa Cruz do Caribe.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Três homens são presos por envolvimento em sequestro de empresário no Recife
SEQUESTRO

Três homens são presos por envolvimento em sequestro de empresário no Recife
Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima
Investigação Criminal

Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima

Compartilhe

Tags