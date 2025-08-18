Latrocínio de empresário local: Polícia se mantém na caçada aos suspeitos
Latrocínio de empresário está sob investigação. Os três suspeitos estavam armdos e foram registrados por câmeras. Polícia continua investigando
Um crime brutal chocou a comunidade: Macilio, um respeitado empresário de 34 anos foi vítima de latrocínio.
Como ocorreu
De acordo com o delegado Igor Nogueira, o crime ocorreu quando a vítima chegava em sua residência. O crime de latrocínio foi confirmado, três indivíduos abordaram ele para rouba-lo.
“No entanto, eles não esperavam que Macilio possuísse arma em casa. A vítima tentou reagir, mas infelizmente foi atingida por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no hospital", confirmou o delegado.
Trabalho para capturar os suspeitos
“É um crime que realmente choca. Macilio era uma pessoa trabalhadora, de bem. A comunidade está em luto", disse Nogueira.
Apesar da tragédia, ele assegura que os esforços para encontrar os culpados não cessarão. “Estamos motivados a dar o melhor da polícia para capturar esses indivíduos o mais rápido possível", afirmou.
Imagens claras dos suspeitos
O registro do crime aponta que os suspeitos não estavam encapuzados, deixando suas faces claramente visíveis.
“As imagens mostrarão claramente a fisionomia, o rosto de cada um dos suspeitos, e com certeza nos ajudarão a identificá-los", afirmou o delegado.
Segundo Nogueira, a polícia já apreendeu uma das armas utilizadas no local do crime e está trabalhando ativamente para identificar os responsáveis.
Indícios de um crime planejado
O delegado suspeita que o crime não foi um ato impulsivo.
“Eles provavelmente já conheciam a rotina das pessoas que frequentavam o imóvel. As imagens mostram que os criminosos estavam escondidos nas proximidades. Não foi um encontro fortuito, eles estavam esperando e planejando para o ato criminoso", explicou.
A polícia pede que qualquer informação útil sobre a identidade dos suspeitos seja reportada à Delegacia de Itacoatinga ou à Polícia Militar da região de Santa Cruz do Caribe.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais