Agosto Dourado: saiba qual a importância da amamentação
A enfermeira especialista Adriane Araújo destaca a importância da amamentação para nutrição do bebê e benefícios para a mãe
Agosto chegou, e com ele a conscientização acerca da importância da amamentação é reforçada globalmente.
Adriane Araújo, enfermeira especialista em saúde materno-infantil, ensina que o aleitamento materno não só traz benefícios essenciais para a nutrição do bebê, como também para a saúde da mãe.
"A principal importância é garantir o aleitamento para a nutrição para o bebê. A gente tem que lembrar que o aleitamento não é único e exclusivamente para o bebê. Ele vai trazer benefícios também para a mãe", destaca Adriane.
O que evitar durante a amamentação
No entanto, ao mesmo tempo em que destaca esses benefícios, Adriane enfatiza a importância de se evitar o consumo de álcool durante o período de amamentação.
Segundo a especialista, a ingestão de álcool pode interferir no aleitamento materno, reforçando o conceito de "álcool zero" durante a amamentação.
"A mãe não pode estar ingerindo álcool, não pode beber. A gente diz que para estar amamentando é álcool zero."
Leite materno e fórmulas infantis
A amamentação mista é outra questão abordada. Trata-se da combinação do leite materno com a utilização de fórmulas infantis, uma alternativa quando, por diversas razões, algumas mulheres não conseguem amamentar de forma exclusiva.
"A gente traz que a amamentação mista é quando a gente tem essa junção. Então, você pode trazer a utilização das fórmulas infantis, que vai ser ali, a depender da criança."
Amamentação causa emagrecimento?
Um aspecto interessante que Adriane esclarece é a relação entre amamentação e emagrecimento.
Segundo a especialista, a amamentação pode de fato auxiliar no processo de perda de peso depois da gestação, uma vez que o gasto de calorias durante a amamentação pode ser significativo.
Há restrições para amamentação?
Outra dúvida esclarecida é a questão do uso de piercings no mamilo durante a amamentação, que é desaconselhável devido aos possíveis riscos de infecção.
Em relação à duração da amamentação, Adriane ressalta que a recomendação oficial é que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de idade e complementar até os dois anos. No entanto, essa decisão pode variar de acordo com a realidade de cada família.
Amamentação é um tema complexo que abrange tanto aspectos nutricionais quanto comportamentais e emocionais. No entanto, Adriane Araújo destaca consistentemente a sua importância e os esforços para promover essa prática durante o Agosto Dourado.
