fechar
Vídeos | Notícia

Agosto Dourado: saiba qual a importância da amamentação

A enfermeira especialista Adriane Araújo destaca a importância da amamentação para nutrição do bebê e benefícios para a mãe

Por TV Jornal Publicado em 13/08/2025 às 13:48
Importância da amamentação: entrevista com especialista sobre mitos e verdades no Agosto Dourado
Importância da amamentação: entrevista com especialista sobre mitos e verdades no Agosto Dourado - TV Jornal

Agosto chegou, e com ele a conscientização acerca da importância da amamentação é reforçada globalmente.

Adriane Araújo, enfermeira especialista em saúde materno-infantil, ensina que o aleitamento materno não só traz benefícios essenciais para a nutrição do bebê, como também para a saúde da mãe.

"A principal importância é garantir o aleitamento para a nutrição para o bebê. A gente tem que lembrar que o aleitamento não é único e exclusivamente para o bebê. Ele vai trazer benefícios também para a mãe", destaca Adriane.

O que evitar durante a amamentação

No entanto, ao mesmo tempo em que destaca esses benefícios, Adriane enfatiza a importância de se evitar o consumo de álcool durante o período de amamentação.

Segundo a especialista, a ingestão de álcool pode interferir no aleitamento materno, reforçando o conceito de "álcool zero" durante a amamentação.

"A mãe não pode estar ingerindo álcool, não pode beber. A gente diz que para estar amamentando é álcool zero."

Leite materno e fórmulas infantis

A amamentação mista é outra questão abordada. Trata-se da combinação do leite materno com a utilização de fórmulas infantis, uma alternativa quando, por diversas razões, algumas mulheres não conseguem amamentar de forma exclusiva.

"A gente traz que a amamentação mista é quando a gente tem essa junção. Então, você pode trazer a utilização das fórmulas infantis, que vai ser ali, a depender da criança."

Amamentação causa emagrecimento?

Um aspecto interessante que Adriane esclarece é a relação entre amamentação e emagrecimento.

Segundo a especialista, a amamentação pode de fato auxiliar no processo de perda de peso depois da gestação, uma vez que o gasto de calorias durante a amamentação pode ser significativo.

Há restrições para amamentação?

Outra dúvida esclarecida é a questão do uso de piercings no mamilo durante a amamentação, que é desaconselhável devido aos possíveis riscos de infecção.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em relação à duração da amamentação, Adriane ressalta que a recomendação oficial é que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de idade e complementar até os dois anos. No entanto, essa decisão pode variar de acordo com a realidade de cada família.

Amamentação é um tema complexo que abrange tanto aspectos nutricionais quanto comportamentais e emocionais. No entanto, Adriane Araújo destaca consistentemente a sua importância e os esforços para promover essa prática durante o Agosto Dourado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Fonoaudiologia é aliada no sucesso da amamentação e no vínculo mãe-bebê
AGOSTO DOURADO

Fonoaudiologia é aliada no sucesso da amamentação e no vínculo mãe-bebê
Direito à amamentação: legislação assegura às lactantes o direito de amamentar com dignidade
AGOSTO DOURADO

Direito à amamentação: legislação assegura às lactantes o direito de amamentar com dignidade

Compartilhe

Tags