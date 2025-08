insegurança na avenida Bicentenário: farmácia é assaltada e moradores clamam por mais policiamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um assalto ocorreu na noite passada pouco depois das 20h em um dos principais bairros da cidade, Roda de Fogo. A avenida Bicentenário da Revolução Francesa, onde o crime aconteceu, é uma via muito movimentada e, segundo moradores, carece de segurança adequada.

O assalto foi realizado em uma farmácia local, onde o suspeito entrou se passando por cliente. Disfarçado com um boné, camisa e calça, e sem exibir armas, o ladrão conseguiu se passar desapercebido até anunciar o assalto.

De acordo com o depoimento da atendente, o ladrão levou todo o apurado do dia, totalizando R$120,00.

Os efeitos da insegurança nos trabalhadores e moradores

Em conversa com outra atendente, foi revelado o grande sentimento de insegurança na região. A falta de policiamento noturno foi destacada como uma das principais causas dessa inexistente sensação de segurança.

Quanto à atendente que estava presente durante o assalto, ela não conseguiu trabalhar no dia seguinte devido ao choque e nervosismo causado pelo incidente.

Notavelmente, após levar todo o dinheiro em caixa, o ladrão insistiu em pegar moedas. E, em uma reviravolta surpreendente, ao sair da farmácia, retornou apenas para roubar um item inusitado: um repelente.

Um grito por maior segurança na região

A conversa com os moradores do bairro reitera o pedido de maior segurança na área. Uma moradora, residente da região há 40 anos, compartilhou suas experiências de ter sua casa invadida diversas vezes, o ladrão levou suas panelas a bicicletas.

Os habitantes de Roda de Fogo clamam por uma maior presença policial e infraestruturas de segurança, como uma delegacia. Eles esperam que estas medidas previnam futuros incidentes e proporcionem uma sensação de segurança a todos os moradores da comunidade.

Em uma área com muitas vendas, escolas e crianças, a necessidade de segurança é evidente. Eles pedem mais apoio do Governo e fazem um apelo para que olhem mais a fundo para sua comunidade, uma vez que estão sofrendo com a atual insegurança.