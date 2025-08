Desaparecidos: veja como registrar ocorrência e a importância da coleta de DNA na identificação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Registro de ocorrência e investigação de desaparecidos

O primeiro passo para buscar um familiar ou amigo desaparecido é registrar uma ocorrência na delegacia. Para orientar a população, a delegada Teresa Nogueira, titular da Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa (DDPP), explicou quais são os procedimentos corretos que devem ser seguidos.

O que é necessário para registrar a ocorrência?

Segundo a delegada, é fundamental fornecer tanto os dados pessoais do comunicante quanto os da pessoa desaparecida. “Informações como a roupa que ela usava no momento do desaparecimento, características físicas, fotografia e detalhes adicionais — como se estava com celular, se levava veículo ou outro pertence — são essenciais para iniciar as buscas”, destacou Teresa Nogueira.

Coleta de material genético

Após o registro do boletim de ocorrência, inicia-se a etapa de coleta de material genético, conforme explicou Jason Valeriano, perito do Instituto de Genética Florence Eduardo Campos.

O que acontece no laboratório após o registro?

“O primeiro passo é o registro da ocorrência na delegacia. Em seguida, o familiar é encaminhado para coleta de material genético”, disse o perito.

O tipo de coleta varia conforme o caso: para pessoas vivas, é realizada por meio de saliva. No caso de cadáveres não identificados, o IML envia amostras do corpo, que podem incluir músculo, sangue, ossos ou dentes, dependendo do estado do material encontrado.

Importância da mobilização de familiares

A participação dos familiares é essencial para alimentar os bancos de dados genéticos. O objetivo é aumentar o número de perfis cadastrados e possibilitar o cruzamento com os registros armazenados no Banco de Perfis Genéticos de Pernambuco e no Banco Nacional.

Para finalizar, a delegada Teresa Nogueira fez um apelo: “Procure a delegacia, você tem esse direito. Faça a coleta de material genético e ajude a localizar aquele ente querido que desapareceu e ainda não voltou para casa”.

