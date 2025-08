Conquistas e desafios: Náutico mantém 3ª posição na Série C e enfrenta obstáculos por lesões de Lucas Cardoso e Matheus Silva

Náutico mantém terceira posição na Série C, mas enfrenta desfalques

Com auxílio do Londrina, que perdeu para o Ituano fora de casa, que o time do Náutico manteve sua posição na terceira colocação da Série C ao terminar a 15ª rodada. Será contra o Londrina que o Náutico disputará sua próxima partida no domingo, no estado do Paraná.

A atual fase do Náutico e os obstáculos pela frente

A boa fase do Náutico teve seu próprio destaque, o jogador Hélio Borges, que voltou a marcar em partidas.

Em declaração, Borges demonstrou sua satisfação: "Para mim é uma honra poder fazer mais um gol ali no Jardim dos Soldados. Dizer que é de suprema importância a torcida vindo nos apoiar, no domingo às sete horas da noite. Com certeza vai ser muito importante para a nossa equipe conseguir o acesso"

Porém, o time enfrentará a próxima partida com dois de seus jogadores principais fora de campo devido a contusões. São eles o meio-atacante Lucas Cardoso e o zagueiro Matheus Silva.

Lucas Cardoso: com uma lesão de grau 2 no joelho direito, Lucas deve ficar 30 dias fora das partidas.

com uma lesão de grau 2 no joelho direito, Lucas deve ficar 30 dias fora das partidas. Matheus Silva: Com uma contusão de grau 1 na coxa esquerda, a previsão é que Matheus se recupere em 15 dias.

O desafio da manutenção na terceira divisão

Com a manutenção da terceira posição, o desafio agora é continuar nesse patamar. "Difícil é se manter, então a gente está com muita humildade, muito pé no chão para seguir trabalhando, buscar uma vitória aí na classificação", comenta um dos jogadores do Náutico.

A esperança é alta para a partida contra o Londrina. "É muito forte ser visitante, mas a gente vai lá com muita humildade, a gente confia no nosso trabalho e vamos lá, se Deus quiser, conseguir uma vitória".