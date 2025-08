Mulher é vítima de importunação sexual por trabalhador de construção civil que se masturbava em obra na Zona Norte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ela filmou tudo e entregou à polícia, além de registrar uma denúncia de importunação sexual. A vítima estava estendendo roupas no momento da ação

Crime de importunação sexual capturado em vídeo

Um mulher, que preferiu não se identificar, registrou o momento em que um homem que trabalhava em uma obra próxima se masturbava enquanto a olhava, em seu apartamento no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do recife.

O vídeo foi entregue à polícia e a mulher também registrou uma denúncia de importunação sexual. A vítima estava estendendo roupas quando percebeu a ação do homem.

"Eu estava na área de serviço do meu apartamento, cuidando das minhas roupas, quando me deparei com o elemento ali de frente para mim, fazendo um movimento estranho," disse a vítima, ainda claramente perturbada pelo incidente.

Ela conta que, num primeiro momento, não acreditou no que via.

"Num primeiro momento é óbvio, não é de imediato que a gente se dá conta de que é isso que está acontecendo." E destaca, "...foi quando deu para ver ali completamente os órgãos genitais dele, o vídeo é bem explícito, e aí foi quando eu percebi de fato que ele estava se masturbando ali na minha direção".

Busca por justiça

O suspeito estava usando um uniforme que parecia com o de outros trabalhadores no local e a empresa responsável pela construção foi informada, mas a identidade do suspeito ainda não foi confirmada.

"O cidadão, até o momento, ele não foi demitido, porque a construtora responsável alegou não ter conseguido identificá-lo. Então, ele segue trabalhando na construção...", contou a vítima em revolta.

Um boletim de ocorrência por importunação sexual foi registrado e é aguardada uma reparação nas esferas cível e criminal.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais