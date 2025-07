Ferreira Costa lança promoção "Farra de Pisos e Cerâmicas", oferecendo mais de 2 milhões de metros quadrados disponíveis nas suas lojas no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aproveitando a onda de crescimento do mercado de pisos e cerâmicas, o Home Center Ferreira Costa uma das maiores distribuidoras da região e proprietária do maior estoque do Nordeste com mais de 2 milhões de metros quadrados disponíveis para pronta entrega está lançando a campanha “Farra de Pisos e Cerâmicas”, com mais de 1.500 modelos e preços especiais em até 10 vezes sem juros.



Além da agilidade e variedade, o grande destaque da campanha são as opções para todos os estilos e ambientes. Em um cenário onde obras não podem parar, a combinação de estoque pronto, variedade e boas condições de pagamento se transforma no diferencial competitivo que mais atrai consumidores e profissionais da construção civil.



O mercado de pisos e cerâmicas vive um dos seus melhores momentos no Nordeste. Em 2025, a procura por revestimentos cresceu 25%, impulsionada por reformas residenciais, novos empreendimentos imobiliários e maior investimento das famílias na valorização dos lares.

Entre as principais tendências em pisos e cerâmicas em 2025 estão os porcelanatos em grandes formatos, que criam ambientes mais sofisticados e com menos rejuntes aparentes.



A madeira engenheirada segue em alta, unindo estética e resistência — ideal para quem busca aconchego em salas e quartos. Já para áreas úmidas, como cozinhas, banheiros e áreas gourmet, as cerâmicas com acabamento acetinado e tecnologia antideslizante garantem segurança sem abrir mão da beleza.



O estilo industrial segue em alta, com pisos cimentícios ou que imitam concreto queimado sendo cada vez mais procurados. Outra forte tendência é o uso de pisos hexagonais e cerâmicas com formatos geométricos, que dão personalidade a lavabos e cozinhas.



Em ambientes externos, como varandas, decks e jardins, a aposta são os pisos rústicos com resistência térmica e acabamento antiderrapante.



Para quem quer modernizar com praticidade, os pisos vinílicos e laminados continuam como ótimas soluções. São fáceis de instalar, versáteis e confortáveis, ideais para apartamentos ou reformas rápidas sem quebra-quebra. Já quem busca um toque retrô pode investir em cerâmicas tipo ladrilho hidráulico, muito usadas em cozinhas e lavabos para criar pontos de destaque e charme visual.



