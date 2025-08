Trabalhador terceirizado morre ao cair de prédio durante reparo no telhado, em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com informações, a vítima teria caído de um andaime enquanto realizava reparos no telhado da edificação; confira mais detalhes

Acidente trágico em condomínio em Olinda resulta na morte de trabalhador

Um acidente fatal ocorreu na manhã desta quinta-feira (31), em um prédio localizado na rua Vasco Rodrigues, no bairro de Peixinho, em Olinda.

De acordo com relatos, um homem de aproximadamente 25 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, teria caído de um andaime enquanto realizava reparos no telhado da edificação.

Detalhes do incidente

Os moradores do condomínio dizem que apenas ouviram um som alto e ao checar o ocorrido, encontraram o homem já sem vida. Relatos indicam que ele poderia ter quebrado o pescoço durante a queda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas infelizmente ao chegar, nada mais pôde ser feito. A vítima encontrava-se sozinha na hora do acidente.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas e estão investigando o caso. O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

"A gente estava em casa por volta de umas oito, oito e meia, escutamos a zoada.... Infelizmente, é mais uma vítima de acidente de trabalho e a gente fica muito triste porque sempre acontece, está acontecendo esse tipo de acidente por falta de equipamento seguro", afirmou uma moradora do condomínio.

Não há informações sobre falha no Equipamento de Proteção Individual (EPI) que a vítima estava utilizando.

O caso segue sob investigação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais