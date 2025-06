Queda de balão em SC: polícia já trabalha com uma linha principal de investigação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com as forças policiais catarinenses, suspeita central é de que incêndio teria começado no cesto do balão; Força-tarefa foi mobilizada

A Polícia Civil já trabalha com uma linha principal de investigação em relação à queda de um balão em chamas na manhã deste sábado, 21, que deixou ao menos oito mortos no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Outras 13 pessoas, que se jogaram do equipamento, acabaram se salvando.

Conforme as forças policiais catarinenses, a suspeita central é que um incêndio tenha começado no próprio cesto do balão, possivelmente causado por um maçarico que não fazia parte da estrutura original do equipamento.

Esse foi o relato de mais de uma das pessoas ouvidas pelo delegado e a equipe responsável pela investigação do caso, aponta o governo catarinense.

Para auxiliar a esclarecer o acidente, a Polícia Científica do Estado realizou um mapeamento 3D de toda a área da queda do balão com um novo equipamento, o que deve permitir fazer uma análise forense detalhada do local.

Uma força-tarefa envolvendo as principais frentes da segurança pública de Santa Catarina, como as polícias Civil e Militar, foi mobilizada a partir deste sábado para detalhar a resposta integrada do governo estadual ao acidente.

Quem são as vítimas do acidente de balão em SC?

O governo de Santa Catarina divulgou neste domingo, 22, a lista das vítimas fatais da tragédia. A identificação era tida como a prioridade da equipe da Polícia Científica que trabalha no local do acidente:

Leandro Luzzi, 33 anos

Andrei Gabriel de Melo, 34 anos

Leane Elizabeth Herrmann, 70 anos

Janaina Moreira Soares da Rocha, 46 anos

Everaldo da Rocha, 53 anos

Juliane Jacinta Sawicki, 36 anos

Leise Herrmann Parizotto, 37 anos

Fabio Luiz Izycki, 42 anos

De acordo com o governo de Santa Catarina, todos os corpos já foram liberados para as famílias.

Entenda o acidente em Praia Grande

Conforme o Corpo de Bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e começou a cair em uma área próxima a um posto de saúde (Cachoeira). O piloto viu o início do fogo, conseguiu descer, e pulou junto de 12 passageiros.

Depois disso, o equipamento subiu de novo. Dos passageiros que ficaram no balão, quatro morreram carbonizados e quatro pularam, segundo a polícia.

A empresa responsável era Sobrevoar, que afirmou cumprir as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para voar e afirmou não ter registro de outros acidentes. A companhia disse ter suspendido suas operações por tempo indeterminado.

Em nota enviada à reportagem neste sábado, a Agência Nacional de Aviação Civil disse verificar a situação da aeronave e da tripulação.

Tradicional destino de balonismo, Praia Grande fica perto de uma região de cânions no extremo sul de Santa Catarina, a cerca de 270 quilômetros de Florianópolis. É chamada de Capadócia Brasileira, em alusão à região da Turquia onde a prática de balões atrai turistas de todo o mundo.