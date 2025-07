Rebelião em presídio de Igarassu deixa feridos e causa revolta entre familiares

Conflito em presídio de Igarassu deixa feridos e gera revolta entre familiares

Uma rebelião registrada nas primeiras horas desta segunda-feira (28), no Presídio de Igarassu, Região Metropolitana do Recife, deixou ao menos dois detentos feridos e provocou apreensão entre os familiares dos internos. O tumulto aconteceu no Pavilhão C da unidade prisional.

Feridos e atuação da segurança

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), um dos detentos feridos foi levado para a UPA de Igarassu, enquanto o outro foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no Recife. A causa do motim ainda não foi divulgada oficialmente.

A Gerência de Operações de Segurança (GOS) interveio na ação e deteve três presos apontados como líderes do tumulto. Até o momento, a SEAP não informou se haverá sanções ou transferências de presos.

Famílias cobram transparência e respeito

Do lado de fora do presídio, dezenas de familiares aguardavam notícias e criticavam a falta de informações claras por parte das autoridades. Muitos relataram ter sido tratados com grosseria e impedidos de entregar alimentos aos detentos.

“Eles estão lá dentro, sem saber o que está acontecendo. E a gente aqui fora, sem nenhuma resposta”, disse a mãe de um reeducando.

Os parentes pedem mais diálogo, respeito e acesso a informações básicas sobre a situação dos internos. Para eles, o silêncio das autoridades só aumenta a angústia de quem está fora e teme pela segurança de quem está dentro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais