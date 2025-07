Manifestantes bloqueiam ponte em Beberibe e pedem justiça pela morte de feirante

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores fecharam a Ponte de Beberibe em protesto e pedem justiça pela morte do feirante Joab Francisco, assassinado a tiros após sair do Ceasa

Moradores e familiares de Joab Francisco, de 28 anos, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (data a ser incluída) na Ponte de Beberibe, na Zona Norte do Recife. Os manifestantes bloquearam a via com pneus, pedaços de madeira e móveis, em um ato por justiça e respostas sobre o assassinato do feirante, morto a tiros na última semana.

Crime sem explicação

Joab saiu de casa na madrugada da última quinta-feira (data a ser incluída) com cerca de R$ 5 mil em espécie para realizar compras no Ceasa, onde abastecia sua banca. Na volta para casa, ele foi baleado. Socorrido para a UPA de Nova Descoberta, chegou ao local sem vida. Desde então, amigos e familiares pedem esclarecimentos e cobram uma resposta das autoridades.

Protesto e clima de indignação

Durante o protesto, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas da barricada montada pelos moradores. Mesmo com a intervenção, os manifestantes disseram que pretendem manter a mobilização até que o caso seja investigado com rigor.

Família questiona sumiço de combeiro

Entre os pontos levantados pela família está o desaparecimento do motorista da kombi que estava com Joab no dia do crime. Para eles, o silêncio e a falta de explicações aumentam a angústia. “Queremos justiça e que a polícia nos diga o que realmente aconteceu”, desabafou um familiar durante o ato.

Clamor por segurança

O protesto também foi um grito coletivo por mais segurança na região de Beberibe. Os moradores afirmam que trabalhadores como Joab saem de casa de madrugada para garantir o sustento da família e, mesmo assim, correm riscos todos os dias. As investigações seguem em andamento.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais