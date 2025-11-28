fechar
Homem é detido em supermercado na Várzea por roubar mais de 10 garrafas de whisky

Utilizando uma caixa de papelão, ele tentou esconder 12 litros de bebida alcoólica, além de 3 energéticos. Ele foi interceptado na saída do mercado

Por Zayra Pereira Publicado em 28/11/2025 às 22:02
Imagem de homem roubando em supermercado
Imagem de homem roubando em supermercado - Reprodução

Um homem de 55 anos foi flagrado por câmeras de segurança, nesta sexta-feira (28), tentando roubar mais de 10 litros de Whisky de um supermercado, no bairro da Várzea, no Recife.

Utilizando uma caixa de papelão, ele tentou esconder 12 litros de bebida alcoólica, além de 3 energéticos. Uma promotora de vendas chegou para falar com ele, mas ele continuou a esconder as bebidas.

Em outra imagem é possível notar que ele tentou fechar a caixa, mas não conseguiu. Depois, ele voltou com uma fita e lacrou a caixa. 

Na saída do mercado, após passar pelo caixa, o suspeito foi abordado por um funcionário do estabelecimento, que conferiu a mercadoria, observando os produtos escondidos. A polícia foi acionada e ele foi autuado por tentativa de furto.

"Os policiais, ao chegarem no loca, constataram realmente que havia acontecido e o conduziram até a delegacia da Várzea. Lá foi dada voz de prisão", contou o delegado Eronides Menezes.

Foi aplicada uma fiança de um salário mínimo, que ele pagou, e foi dispensado em seguida.

