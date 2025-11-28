Caravana da TV Jornal encerra 6ª temporada com grande público e serviços gratuitos para a comunidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com apoio de grandes parceiros, ação reforçou a presença da TV Jornal nas comunidades e ampliou o acesso a serviços essenciais

Clique aqui e escute a matéria

A Caravana da TV Jornal é um projeto social que oferece uma variedade de serviços gratuitos à população. Aberto ao público, o evento promove uma manhã de atividades, cuidados, lazer e distribuição de brindes.

Criada em 2022, a iniciativa reforça o compromisso da TV Jornal com ações de cidadania, aproximando a emissora das comunidades e fortalecendo vínculos locais. O objetivo é proporcionar cuidados essenciais, informação, bem-estar e momentos de convivência a quem mais precisa.

“A Caravana é uma das iniciativas que mais traduzem o propósito do Sistema Jornal do Commercio: estar presente, apoiar e gerar impacto real nas comunidades. É um projeto que une cidadania, serviço e proximidade, reforçando o nosso compromisso com a população pernambucana. Além disso, possibilita que as marcas parceiras, que também acreditam nesse propósito, estejam ainda mais próximas de seus consumidores por meio das ações realizadas nas caravanas”, afirma Carlos Humberto, diretor comercial do Sistema Jornal do Commercio.



Em 2025, a Caravana chegou à sua 6ª temporada, passando por diversos bairros do Recife. Entre as localidades já atendidas estão: Cordeiro (Compaz Escritor Ariano Suassuna), na Mangabeira, (escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira), no Pina (Compaz Atriz Leda Alves e na Paróquia Nossa Senhora do Rosário), além do Coque (Compaz Dom Hélder Câmara) e na Madalena, (Compaz Miguel Arraes).

Limpeza de pele é um dos serviços oferecidos na Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

Essa circulação pelo território reforça o objetivo da Caravana: estar perto das pessoas, oferecendo oportunidades de cuidado e acesso a serviços essenciais.

"A Caravana da TV Jornal segue firme no compromisso com a população em um projeto tão especial que transforma vidas, levando para as comunidades não só serviços, mas também apoio, presença e responsabilidade", pontua Helena Lôbo, gerente de marketing do Sistema Jornal do Commercio.

A presença da equipe da TV Jornal nas edições também fortalece a ligação da emissora com o público, que tem a oportunidade de interagir com apresentadores e profissionais da casa.

“A Caravana virou um grande encontro da TV Jornal com o povo. É impossível participar da Caravana e não se emocionar. Estive em todas as edições e posso dizer: cada bairro recebe a gente com um carinho enorme. É festa, é serviço, é comunidade,” comenta Ciro Bezerra, apresentador do TV Jornal Meio-Dia

A Caravana contou com o apoio dos parceiros Becker, Fits, Unit, Treloso, Pernambuco Dá Sorte e Autonunes, que contribuíram para ampliar o alcance dos serviços e das ações comunitárias.



Na caravana da TV Jornal, teve a presença do apresentador do TV Jornal Meio-Dia, Ciro Bezerra, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Serviços oferecidos

Beleza e cuidados pessoais

Limpeza de pele

Corte de cabelo

Saúde e bem-estar

Aferição de pressão arterial

Aferição de glicose

Avaliação nutricional

Higiene bucal

Massagem relaxante

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)

Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito

Encaminhamento para habilitação de casamento

Orientação jurídica

Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)

O encerramento da 6° temporada da Caravana da TV Jornal aconteceu nesta sexta-feira, 25 de novembro, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Pina - Júnior Souza/JC Imagem

Prefeitura do Recife

Testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites

Distribuição de hipoclorito e preservativos

Vacinação

Atendimento ao público

Orientações e suporte da Neoenergia

Orientações e suporte da Compesa

Ativações e lazer



Além dos atendimentos, o público também aproveitou: Espaço kids, com camas elásticas, amarelinha e brindes do biscoito Treloso, roleta de prêmios, chute a gol além de sorteios de brindes, incluindo air fryer, ventilador, sanduicheira e kits da TV Jornal e das marcas parceiras

Galeria de fotos