Irmãos gêmeos sofrem atentado e um deles morreu na Charneca, Cabo de Santo Agostinho

A Polícia Civil não descarta a possibilidade de que um dos irmãos tenha envolvimento com drogas e um deles já foi testemunha em um homicídio

Dois irmãos, gêmeos de 20 anos e que trabalhavam vendendo frutas, foram atingidos por diversos tiros na tarde desta quarta-feira (26), no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com informações apuradas pela TV Jornal, as vítimas estavam na frente da casa onde moravam quando os suspeitos chegaram e realizaram uma série de disparos de arma de fogo. Um dos homens não resistiu e morreu no local, enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Dom Helder Câmara.

O caso segue sob investigação junto à Polícia Civil, que não descarta a possibilidade de que um dos irmãos tenha envolvimento com drogas. Além disso, o DHPP informou que um deles já foi testemunha em um caso de homicídio e o outro já foi apresentado como menor infrator.

