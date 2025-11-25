fechar
Manutenção no Sistema Botafogo deixará mais de 60 bairros sem água

O abastecimento será desligado às 22h desta quarta-feira e a previsão de retorno é às 17h da quinta-feira (27). Confira os municípios atingidos

Por Zayra Pereira Publicado em 25/11/2025 às 23:15 | Atualizado em 25/11/2025 às 23:16
Imagem de bacia com água, representando interrupção no abastecimento
Imagem de bacia com água, representando interrupção no abastecimento

A partir desta quarta-feira (26), moradores de mais de 60 bairros do Grande Recife terão o abastecimento de água interrompido, devido a uma manutenção programada para o Sistema Botafogo.

Os municípios atingidos pela manutenção são: 

  • Olinda;
  • Paulista;
  • Abreu e Lima;
  • Igarassu.

O abastecimento será desligado às 22h desta quarta-feira e a previsão de retorno é às 17h da quinta-feira (27).A Compesa informou que vai realizar uma manutenção de reparos em um trecho da adutora.

