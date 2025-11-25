Manutenção no Sistema Botafogo deixará mais de 60 bairros sem água

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O abastecimento será desligado às 22h desta quarta-feira e a previsão de retorno é às 17h da quinta-feira (27). Confira os municípios atingidos

Clique aqui e escute a matéria

A partir desta quarta-feira (26), moradores de mais de 60 bairros do Grande Recife terão o abastecimento de água interrompido, devido a uma manutenção programada para o Sistema Botafogo.

Os municípios atingidos pela manutenção são:

Olinda;

Paulista;

Abreu e Lima;

Igarassu.

O abastecimento será desligado às 22h desta quarta-feira e a previsão de retorno é às 17h da quinta-feira (27).A Compesa informou que vai realizar uma manutenção de reparos em um trecho da adutora.

A lista completa dos bairros afetados está disponível no site JC.

Saiba como acessar o JC Premium

