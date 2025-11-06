fechar
Carroceiro é preso durante abordagem da Guarda Municipal no Jiquiá

A esposa do homem aponta que a abordagem foi realizada de maneira truculenta, afirmando que os guardas derrubaram os materiais do carroceiro

Por Zayra Pereira Publicado em 06/11/2025 às 20:32
Imagem de abordagem da guarda municipal do Recife
Imagem de abordagem da guarda municipal do Recife - Reprodução

Um carroceiro, que também trabalha como serralheiro, foi preso nesta quinta-feira (6) pela Guarda Municipal do Recife, no bairro do Jiquiá.

A esposa do homem aponta que a abordagem foi realizada de maneira truculenta, afirmando que os guardas derrubaram os materiais do carroceiro, de 44 anos. Ela conta que dias antes ele tinha recebido a notificação da prefeitura para o recolhimento de seu cavalo.

"A gente retirou os animais porque sabíamos que eles iriam levar de todo jeito. Aí voltaram hoje, derrubaram as baias, inclusive a última, que era onde meu marido guardava as ferramentas de serralheiro", contou.

A mulher disse que quando o homem viu os agentes derrubando os materiais ficou descontrolado. "É um custo. Os outros pensam que podem chegar e derrubar mas é um custo, só a gente sabe o quanto é", continou.

Os guardas disseram que ele estava com um facão ou uma barra de ferro, mas ela nega. "Ele não estava com nada isso", concluiu.

O serralheiro foi levado à Central de Plantões da Capital, onde foi autuado em flagrante por desacato, lesão corporal e resistência. Ele agora está à disposição da justiça.

A equipe da TV Jornal entrou em contato com a prefeitura do Recife mas não teve retorno.

