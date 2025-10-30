Proprietário de imóvel é acusado de assédio e importunação sexual contra inquilina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ela divulgou nas redes sociais o que aconteceu e recebeu vários relatos de outras mulheres, afirmando que o mesmo tem esses comportamentos recorrentes

Uma mulher 21 anos denuncia que o proprietário da casa em que ela mora teria cometido assedio sexual e importunação contra ela.

Ela divulgou nas redes sociais o que aconteceu e recebeu vários relatos de outras mulheres, que já trabalharam com ele, afirmando que o mesmo tinha atitudes de importunação sexual e era bastante invasivo.

Como aconteceu?

A mulher estava de folga em casa e foi surpreendida pelo homem, que a observava pela janela da residência. Ela estava apenas coberta com um lençol e o suspeito tentou retirar a coberta de seu corpo.

"Eu estava de folga, dormindo sem roupa, só de calcinha. Ele abriu a janela do meu quarto, que ele tem acesso da varanda dele, colocou um rodo e tentou levantar o lençol que eu estava dormindo. Eu já acordei com o lençol levantando sozinho", contou Gleyciane da Silva, a vítima.

A vítima conta que mesmo após acordá-la, o homem continou observando e tocando suas partes íntimas. Ela questinou o que ele fazia lá e então ele se apoiou na janela, fazendo menção de que iria entrar na casa.

"Eu saí correndo, fui para dentro do meu banheiro, que é suíte, e me tranquei. Ele continuou me chamando e a voz estava bem perto, mas eu não sei se ele já estava dentro meu quarto ou se ele só abriu a janela e gritou", continuou.

A muher vestiu uma roupa do cesto de roupa suja e aguardou uns minutos, depois correu o máximo possível para sair do local.

"Eu fui para a rua. Chorei muito e liguei para minha família. Fui para casa de uma familiar minha e estava muito assustada, nunca tinha acontecido nada desse tipo comigo", disse a vítima.

Ela contou tudo para um vizinho que estava na casa da familiar e eles foram juntos ao local: "Eu esqueci a chave e precisei chamar a esposa dele, mas quem veio foi ele. A gente entrou e na hora eu liguei pro meu pai. Eu disse pra ele admitir o que tinha feito e ele só disse que estava ajeitando o pano da cortina que tinha caído", continuou.

A mulher então decidiu ir a uma delegacia, onde contou tudo que tinha acontecido. O suspeito foi preso em fagrante por importunação sexual. A audiência de custódia aconteceu no dia seguinte e, de acordo coma vítima, ele foi solto.

"Eu estou com muito medo, porque eu tenho uma filha de cinco anos e fico pensando como seria se ela estivesse na hora. O meu medo é esse, porque u fiquei sabendo que isso já aconteceu com outras pessoas", afirmou Gleyciane.



A vítima conta que já estava querendo se mudar, pois percebia umas atitudes estranhas no homem: "Uma amiga minha que sempre vai lá dormir, contou que estava deitada na cama da minha filha e de madrugada viu ele colocado uma lanterna. Eu só peço justiça", concluiu.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

