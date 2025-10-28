Corte de cabelo, massagem e aferição de pressão de graça: Caravana da TV Jornal aporta no Compaz do Coque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caravana da TV Jornal chega ao Compaz Dom Hélder Câmara, no Coque, com uma manhã de serviços gratuitos e lazer para a comunidade

Os moradores do bairro do Coque, na área central do Recife, e das comunidades vizinhas terão uma grande oportunidade nesta sexta-feira (31).

Das 8h às 12h, o Compaz Dom Hélder Câmara recebe mais uma edição da Caravana da TV Jornal, iniciativa que oferece serviços gratuitos, orientações e atividades de lazer para o público.

Criado em 2022, o projeto reforça o compromisso da TV Jornal com ações de cidadania, aproximando o público e fortalecendo laços com as comunidades locais. O objetivo é levar cuidados, informação, lazer e serviços essenciais a quem mais precisa.

Na caravana da TV Jornal, teve aferição de pressão arterial no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Nesta sexta temporada, a Caravana já passou pelos bairros Cordeiro, Mangabeira e Pina, levando atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar, orientação jurídica e serviços públicos, em parceria com instituições como a Prefeitura do Recife, Compesa, Neoenergia e a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE).

A ação é promovida pela TV Jornal, com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte.

Na caravana da TV Jornal, teve a presença do apresentador do TV Jornal Meio-Dia, Ciro Bezerra, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Serviços gratuitos disponíveis

Durante o evento, serão distribuídas senhas e os atendimentos acontecem das 8h às 12h. Confira as opções disponíveis:

Beleza e cuidados pessoais

Limpeza de pele

Corte de cabelo

Saúde e bem-estar

Aferição de pressão arterial

Teste de glicose

Avaliação nutricional

Higiene bucal

Massagem relaxante

Na caravana da TV Jornal, teve serviço de corte de cabelo no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)

Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito

Encaminhamento para habilitação de casamento

Orientação jurídica

Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)

Atendimento ao público

Orientações e suporte da Neoenergia

Orientações e suporte da Compesa

Na caravana da TV Jornal, teve espaço de brincadeiras para as crianças no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Outras ativações

Além dos atendimentos, o público poderá aproveitar:

Espaço kids, com camas elásticas, amarelinha e brindes do biscoito Treloso

Roleta de prêmios

Chute a gol

Sorteios de brindes, incluindo air fryer, ventilador, sanduicheira e kits da TV Jornal e das marcas parceiras



Serviço

Local: Rua Lourenço de Sá, 140 – Ilha Joana Bezerra, Recife – PE

Data: Sexta-feira, 31 de outubro

Horário: 8h às 12h

Agenda da Caravana da TV Jornal