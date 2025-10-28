fechar
Corte de cabelo, massagem e aferição de pressão de graça: Caravana da TV Jornal aporta no Compaz do Coque

A Caravana da TV Jornal chega ao Compaz Dom Hélder Câmara, no Coque, com uma manhã de serviços gratuitos e lazer para a comunidade

Por Sharon Baptista Publicado em 28/10/2025 às 12:28 | Atualizado em 28/10/2025 às 13:57
P&uacute;blico da Caravana da TV Jornal marcando presen&ccedil;a no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina
Público da Caravana da TV Jornal marcando presença no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Os moradores do bairro do Coque, na área central do Recife, e das comunidades vizinhas terão uma grande oportunidade nesta sexta-feira (31).

Das 8h às 12h, o Compaz Dom Hélder Câmara recebe mais uma edição da Caravana da TV Jornal, iniciativa que oferece serviços gratuitos, orientações e atividades de lazer para o público.

Criado em 2022, o projeto reforça o compromisso da TV Jornal com ações de cidadania, aproximando o público e fortalecendo laços com as comunidades locais. O objetivo é levar cuidados, informação, lazer e serviços essenciais a quem mais precisa.

Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve aferição de pressão arterial no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Nesta sexta temporada, a Caravana já passou pelos bairros Cordeiro, Mangabeira e Pina, levando atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar, orientação jurídica e serviços públicos, em parceria com instituições como a Prefeitura do Recife, Compesa, Neoenergia e a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE).

A ação é promovida pela TV Jornal, com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte.

Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve a presença do apresentador do TV Jornal Meio-Dia, Ciro Bezerra, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Serviços gratuitos disponíveis

Durante o evento, serão distribuídas senhas e os atendimentos acontecem das 8h às 12h. Confira as opções disponíveis:

Beleza e cuidados pessoais

  • Limpeza de pele
  • Corte de cabelo

Saúde e bem-estar

  • Aferição de pressão arterial
  • Teste de glicose
  • Avaliação nutricional
  • Higiene bucal
  • Massagem relaxante

Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve serviço de corte de cabelo no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)

  • Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito
  • Encaminhamento para habilitação de casamento
  • Orientação jurídica
  • Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)

Atendimento ao público

  • Orientações e suporte da Neoenergia
  • Orientações e suporte da Compesa

Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve espaço de brincadeiras para as crianças no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Outras ativações

Além dos atendimentos, o público poderá aproveitar:

  • Espaço kids, com camas elásticas, amarelinha e brindes do biscoito Treloso
  • Roleta de prêmios
  • Chute a gol
  • Sorteios de brindes, incluindo air fryer, ventilador, sanduicheira e kits da TV Jornal e das marcas parceiras

Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve avaliação nutricional no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na Caravana da TV Jornal, teve a presença da Compesa com orientações, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve espaço de brincadeiras para as crianças no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve ativação da Becker com brincadeiras e brindes, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve serviço de higiene bucal no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve a presença dos personagens da treloso no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Público da Caravana da TV Jornal marcando presença no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na Caravana da TV Jornal, teve a presença da Neoenergia com orientações, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Público da Caravana da TV Jornal marcando presença no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve espaço de brincadeiras para as crianças no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve sorteio de brindes no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve a presença do cachorro caramelo do Pernambuco da Sorte, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve a presença da repórter Suelen Brainer no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve serviço de corte de cabelo no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem
Jailton Jr./JC Imagem
Na caravana da TV Jornal, teve a presença do apresentador do TV Jornal Meio-Dia, Ciro Bezerra, no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina - Jailton Jr./JC Imagem

Serviço

Local: Rua Lourenço de Sá, 140 – Ilha Joana Bezerra, Recife – PE
Data: Sexta-feira, 31 de outubro
Horário: 8h às 12h

Agenda da Caravana da TV Jornal

  • 31/10 – Compaz Dom Hélder Câmara (Coque)
  • 07/11 – Compaz Miguel Arraes (Madalena)
  • 28/11 – Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Pina0

