Corte de cabelo, massagem e aferição de pressão de graça: Caravana da TV Jornal aporta no Compaz do Coque

Os moradores do bairro do Coque, na área central do Recife, e das comunidades vizinhas terão uma grande oportunidade nesta sexta-feira (31).
Das 8h às 12h, o Compaz Dom Hélder Câmara recebe mais uma edição da Caravana da TV Jornal, iniciativa que oferece serviços gratuitos, orientações e atividades de lazer para o público.
Criado em 2022, o projeto reforça o compromisso da TV Jornal com ações de cidadania, aproximando o público e fortalecendo laços com as comunidades locais. O objetivo é levar cuidados, informação, lazer e serviços essenciais a quem mais precisa.
Nesta sexta temporada, a Caravana já passou pelos bairros Cordeiro, Mangabeira e Pina, levando atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar, orientação jurídica e serviços públicos, em parceria com instituições como a Prefeitura do Recife, Compesa, Neoenergia e a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE).
A ação é promovida pela TV Jornal, com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte.
Serviços gratuitos disponíveis
Durante o evento, serão distribuídas senhas e os atendimentos acontecem das 8h às 12h. Confira as opções disponíveis:
Beleza e cuidados pessoais
Limpeza de pele
Corte de cabelo
Saúde e bem-estar
Aferição de pressão arterial
Teste de glicose
Avaliação nutricional
Higiene bucal
Massagem relaxante
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)
Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito
Encaminhamento para habilitação de casamento
Orientação jurídica
Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)
Atendimento ao público
Orientações e suporte da Neoenergia
Orientações e suporte da Compesa
Outras ativações
Além dos atendimentos, o público poderá aproveitar:
Espaço kids, com camas elásticas, amarelinha e brindes do biscoito Treloso
Roleta de prêmios
Chute a gol
Sorteios de brindes, incluindo air fryer, ventilador, sanduicheira e kits da TV Jornal e das marcas parceiras
Serviço
Local: Rua Lourenço de Sá, 140 – Ilha Joana Bezerra, Recife – PE Data: Sexta-feira, 31 de outubro Horário: 8h às 12h