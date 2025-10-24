programação da TV 25/10: A alegria da criançada é completa com o Sábado Animado
A programação perfeita para entreter os pequenos está na sua TV Jornal/ SBT, a partir das 6h45, com o Sábado Animado. Confira programação completa
TV JORNAL/SBT 2
06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:00 – Cinema em Casa: Garoto Formiga
18:00 – SBT Notícias
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:00 – Programa do João
01:00 – Notícias Impressionantes
02:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
06:00 – Band Kids
07:20 – Programação Esportiva
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
10:30 – Melhores Momentos E-Prix de SP: Fórmula E
11:00 – Band Esporte Clube
11:30 – Chef Show
12:00 – Pedreiro Top
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
14:45 – Liga Saudita: Al-Hazem x Al Nassr
17:00 – Brasil Urgente
17:30 – Fórmula 1: GP do México (Treino Classificatório)
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – Documento Band
23:30 – SFT – MMA
01:30 – BWF
02:30 – Cine Privé: Amante Fatal
03:15 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: Celebridades
REDE TV/CANAL6
06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – A Hora do Zap
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 – Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Inovamed
14:30 – A Hora do Zap
15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Volta Redonda x Coritiba
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Perseguindo Abbott
16:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Sport x Mirassol
20:30 – Jornal da Record – Edição de Sábado
21:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:15 – Super Tela: As Agentes 355
01:15 – Fala Que Eu Te Escuto
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TVU/TV BRASIL 11
06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
13:30 – Na Raiz dos Festejos
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: Crô em Família
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Minha Estupidez
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: O Homem do Ano
23:00 – Samba na Gamboa
00:00 – Cena Musical – Alice Caymi
01:00 – Minha Estupidez
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Energia no Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: Crô em Família
04:30 – Na Raiz dos Festejos
05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
12:40 – Globo Esporte
13:00 – Jornal Hoje
13:25 – Amistoso da Seleção Feminina: Brasil x Inglaterra
15:30 – É Pipoco
16:10 – Caldeirão Com Mion
18:35 – Êta Mundo Melhor!
19:20 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Altas Horas
00:15 – Faixa Combate
01:20 – Dona de Mim (R)
02:05 – Corujão I: Bacurau
04:00 – Comédia na madrugada I
04:30 – Comédia na madrugada II
05:10 – Comédia na madrugada III