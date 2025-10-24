Flávio Ricco: Dramaturgia da TV está toda no Rio. SP não tem mais nada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No passado, com Tupi e Excelsior, ou mais recentemente SBT e até Band, esse cenário já foi mais dividido. Confira na coluna desta sexta-feira (24)

Uma questão das mais pertinentes, no atual momento, é que toda a produção dramatúrgica da TV está fortemente concentrada no Rio de Janeiro, onde Globo e Record têm construídas as suas estruturas para tais fins.

São Paulo, embora seja o centro econômico e financeiro do país, ficou praticamente sem nada, mesmo abrigando uma imensa quantidade de profissionais qualificados, escolas de formação e um mercado publicitário poderoso.

Uma situação que veio a ser ainda mais capenga no instante em que o SBT decidiu interromper suas atividades.

No passado, com Tupi e Excelsior, ou mais recentemente SBT e até Band, esse cenário já foi mais dividido.

O problema é que, em relação a este atual quadro, se resumem a zero as possibilidades de qualquer alteração, e por aí mudanças ou duplicação de estruturas, diante da dispensabilidade e dos custos que isso significa.

Talvez, o streaming, com as tantas produtoras a serviço de Netflix, Amazon Disney e Max, além de outras plataformas, possam fazer ou compensar de alguma maneira.

TV Tudo

Mais que isso

Walcyr Carrasco, feliz e educadamente, agradeceu Mariana Ximenes pelo lindo cachecol que ela lhe deu de presente.

Mariana que é um nome muito cotado para a próxima novela dele, “Quem Ama, Cuida”.

Vida nova

Mel Summers, estrela de ‘A Caverna Encantada’, agora faz a Aninha de “Êta Mundo Melhor!”.

Nos bastidores, um encontro com Flávia Alessandra.

Mel Summers e Flávia Alessandra - Arquivo pessoal

Posso pedir?

Até em nome dos tantos funcionários de lá, a Rede TV! precisa demais de uma maior presença de seus donos, Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

De uma participação mais ativa dos dois. Por favor.

Tem a força

Cátia Fonseca, mesmo fora da TV, continua sempre muito buscada pelas agências de propaganda e conhecidos clientes.

Só nesses últimos dias, ela fechou quatro grandes campanhas.

Nota musical

Péricles, próxima atração do nosso programa, está lançando um novo projeto, agora na companhia do Ferrugem.

Trabalho de gente grande. Começa no dia 28.

Preço da final

São enormes as possibilidades de Palmeiras e Flamengo, os dois brasileiros, disputarem a final da Libertadores.

O maior dos problemas, porém, é o jogo no Peru. Fora os problemas outros, das passagens aéreas a estadia, tudo passou a ser mais caro para a ocasião. Até mesmo as TVs, interessadas na cobertura, têm encontrado enormes dificuldades.

Na agenda

O evento que reúne os principais nomes do elenco da Record em todo final de ano, o “Família Record”, já tem suas gravações confirmadas para 5 de dezembro.

Os convites para o elenco, os que irão participar, ainda serão disparados.

Porém...

Sobre a retrospectiva do jornalismo da Record, foi decidido que Roberto Cabrini fará sozinho.

Só falta definir a data de exibição.

Uma década

O Globoplay completa 10 anos no dia 3 de novembro e são aguardadas algumas ações comemorativas.

Exibindo conteúdos originais, entre novelas, séries e programas, esta divisão da Globo também se tornou um espaço importante para o mercado de trabalho, tamanha a quantidade de parcerias. E vem mais por aí.

Por exemplo

“Poderosas do Cerrado” vai estrear quarta-feira que vem no Globoplay e no dia seguinte, às 21h45, no GNT, com as empresárias Andréa Mota, Cristal Lobo, Layla Monteiro, Roseli Tavares, Tana Lobo e Thaily Semensato.

É um doc-reality que acompanha a rotina de glamour de mulheres que dominam a alta sociedade de Goiânia.

Vem aí

Emílio Dantas está em ritmo de aquecimento para voltar às novelas da Globo. O convite é para fazer um vilão, Hudson, em “Dona de Mim”.

Ele terá como principal alvo a pequena Sofia (Elis Cabral).

Séries

Ainda em relação a Emílio Dantas, sua última novela na Globo foi justamente o sucesso “Vai na Fé”, da mesma Rosane Svartman.

Já para o streaming, o ator tem duas produções inéditas: “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” estreia dia 13 na HBO Max. Já, “Emergência 53”, nova série médica do Globoplay, ficou para 2026.

Emilio Dantas - Reprodução

Bate – Rebate

Manuel Belmar, diretor de Produtos Digitais da Globo, recebeu quarta-feira o troféu “O Equilibrista” como Executivo do Ano pelo IBEF - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – Rio...

... A cerimônia foi conduzida por Maju Coutinho e reuniu nomes de destaque do setor empresarial e financeiro.

A renomada figurinista Paula Iglecio, ex-Band, é mais um nome de peso nesta nova fase da TV Gazeta-SP...

... Iglecio assume como coordenadora de Moda e Beleza.

Ana Maria Braga, na primeira semana de novembro, já tem uma agenda fechada com o pessoal do “Domingão”.

A brasileira Renata Jones conquistou o prêmio de Melhor Diretora de Curta Metragem no Los Angeles Brazilian Film Festival pelo trabalho no filme “We”.

A apresentadora Marcela Monteiro se prepara para lançar a segunda temporada do “De Repente 30+” em seu canal no Youtube...

... A atriz Juliana Paiva será uma das convidadas.

O History marcou para dia 3, às 21h15, a estreia da segunda temporada da produção nacional “Aberto Para Compras”...

... Nela, os antiquaristas Sergio Longo Junior, Luciana Coutinho e Cláudio Claudino viajam por diferentes cidades brasileiras em busca de antiguidades e até preciosidades escondidas.

O “Canal Livre” deste domingo recebe o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé...

... Apresentado por Rodolfo Schneider, o programa da Band terá como entrevistadores os jornalistas Fernando Mitre, Roberta Scherer e Felipe Vieira.

A CazéTV fechou a transmissão do Park Challenge, evento que será realizado em Florianópolis, no próximo dia 2, e que promete reunir alguns dos maiores nomes do skate nacional e internacional.

...Trabalhos ao vivo, das 11h30 às 14h, com exibição no YouTube, Prime Video, Disney+, SamsungTV Plus, TCL Channel e Sky+.

C´est fini

Lembra que aqui se falou do interesse da Seriella em conteúdos verticais, formato que tem chamado atenção das nossas TVs e produtoras independentes?

Pois é, o projeto caminha a passos bem largos por lá.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!