O Papa Leão XIV recebeu fundador da Obra de Maria
O colunista João Alberto destaca os principais temas e eventos de relevância em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
Clique aqui e escute a matéria
O fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, teve, ontem, sua primeira audiência privada com o Papa Leão XIV, no Vaticano. Encontro teve também a presença de Maria Salomé, cofundadora da comunidade católica e do núncio apostólico em Burundi, Dom Dieudonné Datonou, país africano onde a Obra de Maria tem missão. Gilberto era muito amigo do Papa Francisco e conviveu também com os antecessores dele, os papas Bento XVI e João Paulo Segundo.
BENÇÃO
O casal de desembargadores Marcelo Russell Wanderley e Valéria Bezerra Pereira Wanderley, estava na comitiva de pernambucanos liderada por Gilberto Barbosa que participou da audiência privada com o Papa Leão XIV no Vaticano. Eles estão completando 40 anos de matrimônio e receberam uma bênção especial do Sumo Pontífice.
MAIS UM
O desembargador Ricardo Paes Barreto, que assume hoje, às 15h, o governo do Estado, será o quinto a comandar a Prefeitura do Recife e o Governo de Pernambuco. Além de Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães e Joaquim Francisco, também Miguel Arraes foi prefeito e governador.
DIA DO AVIADOR
O Dia do Aviador será assinalado hoje, com cerimônia militar, às 9h, no II Comando Aéreo Regional. O brigadeiro Marcelo Schiavo, comandante da unidade, vai receber autoridades e convidados especiais.
FESTIVAIS
Antônio Campos comanda painel temático sobre a importância dos festivais literários na formação dos leitores e escritores hoje, na Fliporto Portugal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
REVÉILLON
A Prefeitura anunciou ontem as atrações da Virada do Ano no Polo Pina. Entre elas Anitta, João Gomes, Gusttavo Lima, Priscila Senna, Alceu Valença, Xand Avião, Raphaela Santos, PV Calado e Wesley Safadão.
VISTORIA
A governadora Priscila Krause, a presidente da Fundarpe, Renata Borba, e a secretária de cultura, Cacau de Paula, visitaram a evolução das obras da Igreja Matriz de Santo Antônio, no Recife.
HISTÓRICO
O Rei Charles III participou ontem de um momento histórico ao orar ao lado do Papa Leão XIV na Capela Sistina, no Vaticano, pois foi a primeira vez que um monarca britânico reza publicamente com um sumo pontífice.
ANIVERSÁRIO
O deputado Augusto Coutinho celebrou idade nova ao lado de familiares e amigos, em jantar no restaurante Cá-Já, da Casa Cor.
CERVEJA
A menor garrafa de cerveja do mundo foi lançada pela empresa dinamarquesa Carlsberg. Com 12 milímetros de altura, contém uma gota de cerveja não alcoólica, com o objetivo de “inspirar as pessoas a beber de forma moderada”.
NA COLÔMBIA
A Procuradora do Estado de Fernanda Braga está na Colômbia para fazer palestra no Seminário Internacional "Violência e Justiça Consensual."