João Gomes vai gravar DVD no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto destaca os principais temas e eventos de relevância em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

A exemplo do que fez no Marco Zero, o cantor pernambucano João Gomes vai gravar DVD num grande evento na tarde deste domingo. Será num megapalco armado nos Arcos da Lapa, um dos cartões-postais do Rio de Janeiro. Entre os convidados que confirmaram presença: Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho. Vai, com certeza, atrair um enorme público.

O ministro Sílvio Costa e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, presidente do Grupo Prerrogativas, durante evento em São Paulo - Arquivo Pessoal

PALESTRAS

O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy e o economista e escritor Eduardo Gianneti, fazem as principais palestras do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que acontece hoje, no Mirante do Paço.

EM JERUSALÉM

O Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados de Jerusalém, é tema do meu artigo de hoje na página de opinião.

CÁPSULA DO TEMPO

O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano abrirá, no dia 7 de novembro, às 15h, a cápsula do tempo do Diario de Pernambuco, lacrada há 100 anos como parte das comemorações dos 200 anos do jornal. A cápsula foi entregue em 1929 pelo sócio Naasson Figueiredo e guarda documentos e objetos que registram a época. O trabalho de abertura será conduzido pela restauradora Débora Mendesque, que avaliará o estado do material após um século. A expectativa é grande sobre o conteúdo que será revelado.

HARMONIZADO

O chef César Santos assinou, na Oficina do Sabor, jantar harmonizado que Sátira Damasceno e Andréa Carvalho organizaram para assinalar o lançamento da Coleção Essencial da “Le Parfum”, com fragrâncias exclusivas.

NOVO NOME

Três anos depois da sua privatização, a Eletrobrás, que controla empresas como a Chesf, decidiu mudar de nome, mesmo sendo uma sigla consolidada entre os brasileiros Agora passará a se chamar “Axia Energia”.

Mirella Martins e Milu Megale, figuras de destaque na nossa cidade - Arquivo Pessoal

EMBRAER

O jornalista pernambucano Luiz Herrisson, que atuou no Walmart Brasil, quando a empresa comprou o Bompreço, deixou ontem o cargo de diretor de comunicação e marketing da Embraer.

COMITIVA

Na viagem à Malásia e Indonésia, o presidente Lula levou uma comitiva menor: apenas os ministros Luciana Santos, Carlos Fávaro, Mauro Vieira e Alexandre Silveira. Ontem, na Indonésia, ele ganhou festa de aniversário antecipada. Segunda-feira, ele completa 80 anos.

TURISMO

O Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil citada na lista Best of the World 2026, da National Geographic. A publicação reforça as atividades culturais, turísticas e eventos. O Museu Nacional de Belas Artes e o da UFRJ foram citados como relevantes no cenário internacional.

Maria Carolina Simon comemorando idade nova ao lado da mãe Karina Simon - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O medo estimula a arte.” (Julia Roberts)

MARIA Carolina Simon celebrou idade nova em almoço no Bargaço, ao lado do esposo Gabriel Bacelar Neto e da mãe Karina Simon.

HOJE é celebrado o Dia do Champagne.

O RECIFENSE Luciano Lacerda assina o paisagismo da nova mansão de Lore Improta e Leo Santana, que inclusive anunciaram nesta semana a chegada do novo filho.

FERNANDA Figueiras comandava mesa de almoço no Pobre Juan do RioMar.

ARTHUR Farias, Douglas Soares e Débora Rocha promovem imersão sobre as novas diretrizes tributárias, segunda-feira, no Auditório do Sebrae.

O ATACANTE Maikon Leite, que jogou pelo Sport, Náutico, Santos e Palmeiras, aposentou-se do futebol aos 37 anos.

LEANDRO Karnal participa da edição de Portugal da Fliporto.

A COMPANHIA gaúcha “Compa” mostra, a partir de amanhã, na Caixa Cultural, duas montagens de Frankestein, com texto de Mary Shelley: uma em versão para adultos e outra para crianças.

ANIVERSARIANTES Ana Paula Bernardes, David Kelner Fontes, Helena Amaral, Margarete Serpa, Ralph de Carvalho, Rafael Machado Cavalcanti, Renato Botto Filho, Susana Leal, Valero Guidotti Gil Neto e Zuza Miranda.