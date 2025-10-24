João Gomes vai gravar DVD no Rio de Janeiro
A exemplo do que fez no Marco Zero, o cantor pernambucano João Gomes vai gravar DVD num grande evento na tarde deste domingo. Será num megapalco armado nos Arcos da Lapa, um dos cartões-postais do Rio de Janeiro. Entre os convidados que confirmaram presença: Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho. Vai, com certeza, atrair um enorme público.
PALESTRAS
O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy e o economista e escritor Eduardo Gianneti, fazem as principais palestras do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, que acontece hoje, no Mirante do Paço.
EM JERUSALÉM
O Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados de Jerusalém, é tema do meu artigo de hoje na página de opinião.
CÁPSULA DO TEMPO
O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano abrirá, no dia 7 de novembro, às 15h, a cápsula do tempo do Diario de Pernambuco, lacrada há 100 anos como parte das comemorações dos 200 anos do jornal. A cápsula foi entregue em 1929 pelo sócio Naasson Figueiredo e guarda documentos e objetos que registram a época. O trabalho de abertura será conduzido pela restauradora Débora Mendesque, que avaliará o estado do material após um século. A expectativa é grande sobre o conteúdo que será revelado.
HARMONIZADO
O chef César Santos assinou, na Oficina do Sabor, jantar harmonizado que Sátira Damasceno e Andréa Carvalho organizaram para assinalar o lançamento da Coleção Essencial da “Le Parfum”, com fragrâncias exclusivas.
NOVO NOME
Três anos depois da sua privatização, a Eletrobrás, que controla empresas como a Chesf, decidiu mudar de nome, mesmo sendo uma sigla consolidada entre os brasileiros Agora passará a se chamar “Axia Energia”.
EMBRAER
O jornalista pernambucano Luiz Herrisson, que atuou no Walmart Brasil, quando a empresa comprou o Bompreço, deixou ontem o cargo de diretor de comunicação e marketing da Embraer.
COMITIVA
Na viagem à Malásia e Indonésia, o presidente Lula levou uma comitiva menor: apenas os ministros Luciana Santos, Carlos Fávaro, Mauro Vieira e Alexandre Silveira. Ontem, na Indonésia, ele ganhou festa de aniversário antecipada. Segunda-feira, ele completa 80 anos.
TURISMO
O Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil citada na lista Best of the World 2026, da National Geographic. A publicação reforça as atividades culturais, turísticas e eventos. O Museu Nacional de Belas Artes e o da UFRJ foram citados como relevantes no cenário internacional.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O medo estimula a arte.” (Julia Roberts)
- MARIA Carolina Simon celebrou idade nova em almoço no Bargaço, ao lado do esposo Gabriel Bacelar Neto e da mãe Karina Simon.
- HOJE é celebrado o Dia do Champagne.
- O RECIFENSE Luciano Lacerda assina o paisagismo da nova mansão de Lore Improta e Leo Santana, que inclusive anunciaram nesta semana a chegada do novo filho.
- FERNANDA Figueiras comandava mesa de almoço no Pobre Juan do RioMar.
- ARTHUR Farias, Douglas Soares e Débora Rocha promovem imersão sobre as novas diretrizes tributárias, segunda-feira, no Auditório do Sebrae.
- O ATACANTE Maikon Leite, que jogou pelo Sport, Náutico, Santos e Palmeiras, aposentou-se do futebol aos 37 anos.
- LEANDRO Karnal participa da edição de Portugal da Fliporto.
- A COMPANHIA gaúcha “Compa” mostra, a partir de amanhã, na Caixa Cultural, duas montagens de Frankestein, com texto de Mary Shelley: uma em versão para adultos e outra para crianças.
ANIVERSARIANTES Ana Paula Bernardes, David Kelner Fontes, Helena Amaral, Margarete Serpa, Ralph de Carvalho, Rafael Machado Cavalcanti, Renato Botto Filho, Susana Leal, Valero Guidotti Gil Neto e Zuza Miranda.