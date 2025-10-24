Clínica-Escola de Nutrição da Estácio Recife abre agenda para atendimentos sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os atendimentos sociais, sem custos, acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, no Campus Estácio Abdias de Carvalho

A Clínica-Escola de Nutrição do Centro Universitário Estácio Recife está com agenda aberta para atendimentos voltados à saúde nutricional da população.

A clínica oferece serviços completos, incluindo:

Anamnese nutricional;

Avaliação física;

Análise de exames;

Elaboração de dieta personalizada.

Além disso, também ocorrem orientações nutricionais, conduzidas por estudantes de Nutrição sob supervisão de profissionais experientes.

Os atendimentos sociais, sem custos, acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, no Campus Estácio Abdias de Carvalho. Os interessados devem realizar agendamento prévio pelo link: https://bit.ly/AgendeConsultaNutri.

A iniciativa é uma oportunidade para a comunidade receber acompanhamento nutricional de qualidade, enquanto os estudantes desenvolvem experiência prática em um ambiente acadêmico supervisionado.

Serviço

Clínica-Escola de Nutrição – Estácio Recife

Atendimento: terças, quartas e quintas

Horário: 8h às 12h

Local: Campus Estácio Abdias de Carvalho

Agendamento: https://bit.ly/AgendeConsultaNutri