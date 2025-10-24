fechar
Clínica-Escola de Nutrição da Estácio Recife abre agenda para atendimentos sociais

Os atendimentos sociais, sem custos, acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, no Campus Estácio Abdias de Carvalho

Por Zayra Pereira Publicado em 24/10/2025 às 22:03
Imagem ilustrativa de nutricionista
Imagem ilustrativa de nutricionista - Freepik

A Clínica-Escola de Nutrição do Centro Universitário Estácio Recife está com agenda aberta para atendimentos voltados à saúde nutricional da população.

A clínica oferece serviços completos, incluindo:

  • Anamnese nutricional;
  • Avaliação física;
  • Análise de exames;
  • Elaboração de dieta personalizada.

Além disso, também ocorrem orientações nutricionais, conduzidas por estudantes de Nutrição sob supervisão de profissionais experientes.

Os atendimentos sociais, sem custos, acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, no Campus Estácio Abdias de Carvalho. Os interessados devem realizar agendamento prévio pelo link: https://bit.ly/AgendeConsultaNutri.

A iniciativa é uma oportunidade para a comunidade receber acompanhamento nutricional de qualidade, enquanto os estudantes desenvolvem experiência prática em um ambiente acadêmico supervisionado.

Serviço

Clínica-Escola de Nutrição – Estácio Recife
Atendimento: terças, quartas e quintas
Horário: 8h às 12h
Local: Campus Estácio Abdias de Carvalho
Agendamento: https://bit.ly/AgendeConsultaNutri

