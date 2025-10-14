fechar
MC Tocha e Evelin Braga levam o melhor do brega para o Boteco do Barra nesta sexta (17)

O Boteco do Barra é um quadro do programa Turma do Barra, exibido semanalmente na TV Jornal, com os maiores nomes da música pernambucana

MC Tocha e Evelin Braga, as atrações do Boteco do Barra desta semana
Para quem não abre mão de um bom brega, o Boteco do Barra dá o tom desta sexta-feira (17), com MC Tocha e Evelin Braga como atrações confirmadas.

É que a apresentadora Jurema Fox recebe os dois artistas em clima de descontração, acompanhados dos deliciosos petiscos da Natto.

O programa Turma do Barra começa às 13h15 e é exibido semanalmente, às sextas-feiras. A atração é transmitida na programação da TV Jornal, e também no site oficial da emissora.

Conheça as atrações 

MC Tocha

Brega tomou conta do Boteco do Barra nesta semana

MC Tocha é um dos grandes nomes do brega e bregafunk pernambucano. Com diversos sucessos como 'Onde Estás' e 'Brega Louco', o artista se apresenta pela primeira vez nos estúdios do Boteco do Barra.

"Foi ótimo, maravilhoso e uma honra estar por aqui", celebra, detalhando também quais são seus projetos em andamento e metas para o próximo ano.

Após se apresentar no Samba Recife, MC Tocha destaca seu projeto de pagode, 'Quintal do Tocha', onde entoa os maiores sucessos do ritmo, além de adaptações dos seus próprios sucessos.

Em relação ao brega, MC Tocha promove o Mesa de Brega, onde recebe diversos convidados para entoar sucessos novos e clássicos do brega. Nomes como Walter de Afogados, Dadá Boladão e Ziane Martins já participaram.

Evelin Braga

Evelin Braga prepara novo projeto audiovisual de brega

Tambem estreante no Boteco do Barra, Evelin Braga se destaca no brega romântico após 12 anos de carreira. A cantora, inclusive, revela que está em andamento com um novo EP, previsto para o fim deste ano.

O audiovisual ainda sem nome contará com sucessos do brega, mas também composições de Evelin pela primeira vez.

