Bebê de um mês é encontrado morto em Ipojuca; mãe e companheira são principais suspeitas

A mãe da criança teria entrado em contato com a polícia por volta das 5h, alegando que ao acordar percebeu que ele não estava respirando

Por Zayra Pereira Publicado em 09/10/2025 às 21:56
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, está investigando o crime
Um bebê de um mês foi encontrado morto nesta quinta-feira (9), no bairro Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca.

A mãe da criança teria entrado em contato com a polícia por volta das 5h, alegando que ao acordar percebeu que ele não estava respirando.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o bebê em um colchão, já sem vida e com sinais de sangramentos no nariz e na boca.

Relato da mãe

A mãe, de 23 anos, relatou aos policiais que na noite anterior ingeriu bebida alcoólica com sua namorada e depois elas foram dormir junto da criança.

Ela afirmou que quando acordou percebeu que estava com um dos braços sobre o pescoço do bebê, por isso acredita que pode ter asfixiado-o sem querer. 

Os vizinhos informaram que conhecem apenas a avó da criança e que sequer tinham informações sobre o bebê, levantando a hipótese de que ela tenha ido dormir na casa da mãe.

A mulher e a companheira foram autuadas em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando a morte não é intencional mas o autor assume o risco, e direcionadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil foi acionada e ocorreu uma perícia no imóvel para entender mais detalhes sobre o que aconteceu. O corpo do bebê foi recolhido pelo IML.

#im #ll #ss #jornaldocommercio

