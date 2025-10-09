Bebê de um mês é encontrado morto em Ipojuca; mãe e companheira são principais suspeitas
A mãe da criança teria entrado em contato com a polícia por volta das 5h, alegando que ao acordar percebeu que ele não estava respirando
Um bebê de um mês foi encontrado morto nesta quinta-feira (9), no bairro Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca.
A mãe da criança teria entrado em contato com a polícia por volta das 5h, alegando que ao acordar percebeu que ele não estava respirando.
Ao chegarem no local, os agentes encontraram o bebê em um colchão, já sem vida e com sinais de sangramentos no nariz e na boca.
Relato da mãe
A mãe, de 23 anos, relatou aos policiais que na noite anterior ingeriu bebida alcoólica com sua namorada e depois elas foram dormir junto da criança.
Ela afirmou que quando acordou percebeu que estava com um dos braços sobre o pescoço do bebê, por isso acredita que pode ter asfixiado-o sem querer.
Os vizinhos informaram que conhecem apenas a avó da criança e que sequer tinham informações sobre o bebê, levantando a hipótese de que ela tenha ido dormir na casa da mãe.
A mulher e a companheira foram autuadas em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando a morte não é intencional mas o autor assume o risco, e direcionadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A Polícia Civil foi acionada e ocorreu uma perícia no imóvel para entender mais detalhes sobre o que aconteceu. O corpo do bebê foi recolhido pelo IML.
