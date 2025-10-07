‘Mãe’: Record define data e horário de estreia da próxima novela turca
Após o grande sucesso alcançado por Força de Mulher, a Record viu seus índices caírem no horário nobre, com a sucessão da novela turca pela exibição de produções bíblicas, a emissora definiu a data de estreia da sua nova aposta internacional: Mãe.
Na manhã desta terça-feira (7), o canal de Edir Macedo confirmou a estreia da trama, cujo título original se chama Anne, e ocorrerá no próximo dia 27 de outubro, na faixa das 21h. Atualmente, o horário é ocupado pela minissérie A Vida de Jó.
Inicialmente, a novela turca Iludida (Sadakatsiz) era cotada para ocupar a faixa noturna, mas, por questões logísticas, a Record optou por adiar a estreia e antecipar Mãe, que esteve em catálogo no Globoplay.
Mãe narra a história de Zeynep (Cansu Dere), uma jovem professora substituta que se depara com sua aluna Melek, de 7 anos, que sofre maus-tratos severos dentro de casa, por parte do padrasto, Cengiz. A mãe da menina, Sule, é omissa diante da violência, e ela toma uma decisão radical: foge com Melek e assume o papel de mãe, iniciando uma nova vida ao lado da criança.
