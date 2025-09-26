fechar
Notícias | Notícia

Programação da TV 27/09: alegria e irreverência é na Turma do Barra

Apresentado por Flávio Barra, esse é o pregrama que vai salvar seu sábado. Turma do Barra começa a partir das 13h30, na sua TV Jornal/SBT

Por JC Publicado em 26/09/2025 às 18:59
Apresentador Flávio Barra comanda a Turma do Barra nas tardes da TV Jornal
Apresentador Flávio Barra comanda a Turma do Barra nas tardes da TV Jornal - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

TV JORNAL/SBT 2

06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:00 – Cinema em Casa: O Radicão
18:00 – SBT Notícias
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:00 – Programa do João
01:00 – Notícias Impressionantes
02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

06:00 – Band Kids
07:20 – Programa Esportivo
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
10:30 – Driver: Série Fórmula E
11:00 – Band Esporte Clube
12:00 – Mestres do Drywall
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
14:45 – Liga Saudita: Al-Fatheh x Al-Qadsiah
17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Ponte Preta x Náutico
18:50 – Jogo Jogo Aberto
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – Samba Recife
01:00 – BWF
02:00 – Cine Privé:Convite À Traição
03:15 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: A Justiceira

REDE TV/CANAL6

06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 –Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Inovamed
14:00 – A Hora do Zap
17:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Mundo em Caos
17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:15 – Super Tela: Mente Criminosa
01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: O Palhaço
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Amor Veríssimo
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: Barão Vermelho – Por Que a Gente É Assim?
23:00 – Samba na Gamboa
00:00 – Cena Musical – Arrigo Barnabé
01:00 – Amor Veríssimo
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Energia no Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: O Palhaço
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:10 – Terra Nostra
14:40 – Sessão de Sábado: Onze Homens e Um Segredo
16:15 – Caldeirão Com Mion
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Estrela da Casa
23:10 – Faixa Combate
00:20 – Altas Horas
01:25 – Supercine: Do Que Os Homens Gostam
03:05 – Dona de Mim (R)
03:45 – Comédia na Madrugada
04:20 – Corujão: A Viagem de Pedro

 

