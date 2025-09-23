Caravana da TV Jornal abre temporada com parada no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto da TV Jornal e parceiros leva atividades e diversos serviços gratuitos aos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR)

A Caravana da TV Jornal está de volta! O projeto chega a sua 6° temporada levando diversos serviços gratuitos aos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR). A primeira parada da edição será nesta sexta-feira (26) no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, das 8h às 12h.

Patrocinada pela Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte, esta temporada terá paradas nos bairros do Cordeiro, Mangabeira, Pina, Coque e Madalena.

Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem Caravana da TV Jornal na Igreja do Pina, no Pina - Arquivo/JC Imagem Caravana da TV Jornal na Vila Olímpica Rio Doce, em Olinda - Arquivo/JC Imagem

"A Caravana é bastante esperada, não só pela população, mas também pelas marcas, que veem uma grande oportunidade de poder realizar uma ativação e um relacionamento mais próximo com seu público final. E para nós também é uma grande oportunidade de podermos estar na rua, podendo disponibilizar serviços e gerar uma aproximação com a nossa audiência", destaca o diretor Comercial do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Carlos Humberto.

Caravana no Compaz Escritor Ariano Suassuna

Localizado na Zona Oeste do Recife, o Compaz Escritor Ariano Suassuna dispõe de 17 mil metros quadrados, onde são oferecidos vários tipos de serviços, atividades esportivas, educacionais e cidadãs.

O equipamento contém duas quadras de tênis, quadra coberta, rampa de skate, pista de explosão (atletismo) e o ateliê de artes e artesanato. Além disso, o Compaz conta com a Biblioteca Jornalista Carlos Percol e uma piscina semi-olímpica (25m).

Entre as atividades disponíveis estão: futebol, ballet clássico, natação, cursos de idiomas como inglês e espanhol e práticas integrativas como ioga, meditação e biodança. Já os serviços ofertados são os de Junta Militar, Atendimento à Mulher, Procon, Mediação de Conflitos, Cras, Sala do Empreendedor e Emprego em Renda nos Bairros.

Os serviços ofertados na Caravana da TV Jornal no Compaz Escritor Ariano Suassuna serão:

Aferição de pressão arterial;

Aferição de Glicemia;

Orientação nutricional;

Higiene bucal;

Massagem relaxante;

Limpeza de pele;

Corte de cabelo;

Serviços de atendimento ao público com a Neoenergia e Compesa.

Além disso, o evento contará com distribuição de brindes e atividades como chute a gol e como roleta de prêmios.

Próximas paradas da Caravana da TV Jornal

17/10 - Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira (Mangabeira)

24/10 - Compaz Atriz Leda Alves (Pina)

31/10 - Compaz Dom Hélder Câmara (Coque)

07/11 - Compaz Miguel Arraes (Madalena)

28/11 - Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Pina)

Caravana da TV Jornal no Compaz Escritor Ariano Suassuna

Onde: Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife - PE, 52171-011

Quando: Sexta-feira (26/09), das 8h às 12h

