fechar
Notícias | Patrocinada

Caravana da TV Jornal abre temporada com parada no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro

Projeto da TV Jornal e parceiros leva atividades e diversos serviços gratuitos aos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR)

Por Paloma Xavier Publicado em 23/09/2025 às 7:00
Atendimento da Caravana da TV Jornal na Vila Olímpica Rio Doce, em Olinda
Atendimento da Caravana da TV Jornal na Vila Olímpica Rio Doce, em Olinda - Arquivo/JC Imagem

Caravana da TV Jornal está de volta! O projeto chega a sua 6° temporada levando diversos serviços gratuitos aos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR). A primeira parada da edição será nesta sexta-feira (26) no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, das 8h às 12h. 

Patrocinada pela Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte, esta temporada terá paradas nos bairros do Cordeiro, Mangabeira, Pina, Coque e Madalena.

Arquivo/JC Imagem
Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem
Arquivo/JC Imagem
Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem
Arquivo/JC Imagem
Caravana da TV Jornal no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, no Recife - Arquivo/JC Imagem
Arquivo/JC Imagem
Caravana da TV Jornal na Igreja do Pina, no Pina - Arquivo/JC Imagem
Arquivo/JC Imagem
Caravana da TV Jornal na Vila Olímpica Rio Doce, em Olinda - Arquivo/JC Imagem

"A Caravana é bastante esperada, não só pela população, mas também pelas marcas, que veem uma grande oportunidade de poder realizar uma ativação e um relacionamento mais próximo com seu público final. E para nós também é uma grande oportunidade de podermos estar na rua, podendo disponibilizar serviços e gerar uma aproximação com a nossa audiência", destaca o diretor Comercial do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Carlos Humberto.

Caravana no Compaz Escritor Ariano Suassuna

Localizado na Zona Oeste do Recife, o Compaz Escritor Ariano Suassuna dispõe de 17 mil metros quadrados, onde são oferecidos vários tipos de serviços, atividades esportivas, educacionais e cidadãs.

O equipamento contém duas quadras de tênis, quadra coberta, rampa de skate, pista de explosão (atletismo) e o ateliê de artes e artesanato. Além disso, o Compaz conta com a Biblioteca Jornalista Carlos Percol e uma piscina semi-olímpica (25m).

Entre as atividades disponíveis estão: futebol, ballet clássico, natação, cursos de idiomas como inglês e espanhol e práticas integrativas como ioga, meditação e biodança. Já os serviços ofertados são os de Junta Militar, Atendimento à Mulher, Procon, Mediação de Conflitos, Cras, Sala do Empreendedor e Emprego em Renda nos Bairros.

Os serviços ofertados na Caravana da TV Jornal no Compaz Escritor Ariano Suassuna serão:

  • Aferição de pressão arterial;
  • Aferição de Glicemia;
  • Orientação nutricional;
  • Higiene bucal;
  • Massagem relaxante;
  • Limpeza de pele;
  • Corte de cabelo;
  • Serviços de atendimento ao público com a Neoenergia e Compesa.

Além disso, o evento contará com distribuição de brindes e atividades como chute a gol e como roleta de prêmios.

Próximas paradas da Caravana da TV Jornal

17/10 - Escola Municipal de Tempo Integral da Mangabeira (Mangabeira)
24/10 - Compaz Atriz Leda Alves (Pina)
31/10 - Compaz Dom Hélder Câmara (Coque)
07/11 - Compaz Miguel Arraes (Madalena)
28/11 - Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Pina)

Caravana da TV Jornal no Compaz Escritor Ariano Suassuna

Onde: Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife - PE, 52171-011
Quando: Sexta-feira (26/09), das 8h às 12h

Leia também

Hidrogênio Verde ganha protagonismo na corrida global por energia limpa
PATROCINADA

Hidrogênio Verde ganha protagonismo na corrida global por energia limpa
ChurrasCarva celebra edição histórica com chefs renomados e super estrutura
EVENTOS

ChurrasCarva celebra edição histórica com chefs renomados e super estrutura

Compartilhe

Tags