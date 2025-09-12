Resumo das novelas, 13.09: Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

André avisa à família que não vai ao casamento da irmã sem Aldeíde. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.

(19h45) Dona de Mim

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.

(21h20) Vale Tudo

André avisa à família que não vai ao casamento da irmã sem Aldeíde. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada. Marco Aurélio fica intrigado quando Odete diz que irá visitá-lo para entregar os presentes do casamento. Odete se encontra com dois homenssuspeitos.