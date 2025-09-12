fechar
Programação da TV, 13.09: "Uma Noiva em Apuros" brilha no Cinema em Casa

O sábado ainda conta com programação infantil, com o Sábado Animado. O dia ainda conta com o noticiário do SBT Brasil e o Sabadou com Virgínia

Por JC Publicado em 12/09/2025 às 19:45
TV JORNAL/SBT 2

  • 06:00 – Luccas Toon
  • 06:45 – Sábado Animado
  • 08:30 – Carro Arretado
  • 09:00 – Tudo Aqui
  • 09:30 – Sábado Animado
  • 11:00 – SBT Notícias
  • 12:45 – Show de Bola
  • 13:30 – Turma do Barra
  • 14:00 – SBT Notícias
  • 15:00 – Eita Lucas!
  • 16:00 – Cinema em Casa: Uma Noiva em Apuros
  • 18:00 – SBT Brasil
  • 19:20 – João Alberto Informal
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
  • 22:15 – Sabadou com Virgínia
  • 00:15 – Notícias Impressionantes
  • 02:15 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

  • 06:00 – Band Kids
  • 07:20 – Os Donos da Bola
  • 07:50 – Cheguei, Chegando
  • 08:30 – O Melhor do Nordeste
  • 10:00 – Fórmula E: Driver
  • 11:00 – Band Esporte Clube
  • 12:00 – Mestres do Drywall
  • 12:30 – Mundo dos Negócios
  • 13:00 – Igreja Maranata
  • 13:30 – Band Esporte Clube
  • 14:45 – Liga Saudita: Al-Hilal x Al-Qadsiah
  • 17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Náutico x Guarani
  • 18:50 – Jogo Aberto Debate
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Sabadão de Todos
  • 22:30 – The Blacklist
  • 23:30 – SFT – MMA
  • 01:00 – BWF
  • 02:00 – Cine Privé: Andromina – O Planeta do Prazer
  • 03:15 – Chama no Privé
  • 04:00 – Cinema na Madrugada: Vingança ao Anoitecer

REDE TV/CANAL 6

  • 06:00 – Igreja Universal do reino de Deus
  • 07:00 – A Hora do Zap
  • 07:30 – Programa Ultrafarma
  • 08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
  • 09:00 – Vitória em Cristo
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – A Voz de Deus
  • 10:30 – Ultrafarma
  • 11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 12:00 – Assembleia de Deus do Brás
  • 13:00 – Inovamed
  • 13:30 – A Hora do Zap
  • 15:00 – Inovamed
  • 15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Paysandu x América (MG)
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:10 – Operação de Risco
  • 23:10 – Mega Sonho
  • 00:30 – Companhia Certa
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

  • 07:00 – Brasil Caminhoneiro
  • 07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
  • 12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
  • 13:25 – Descobrindo Com Cabral
  • 13:35 – Super Bancada
  • 14:30 – Que Arretado!
  • 15:00 – Cine Aventura: Invasão Alienígena
  • 17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
  • 21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 23:00 – Super Tela: Rogue
  • 01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

  • 06:00 – Vale Agrícola
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Chefs do Brasil
  • 13:00 – Xodó de Cozinha
  • 14:00 – Restauro
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Docs Brasil: Futuro da Educação
  • 15:30 – Meu Pedaço do Brasil
  • 16:00 – Expedições
  • 16:30 – Sessão de Cinema: Luz do Tom
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Energia No Brasil
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 19:30 – Amor Veríssimo
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?
  • 23:00 – Samba na Gamboa
  • 00:00 – Cena Musical – Mayara Clara
  • 01:00 – Amor Veríssimo
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Docs Brasil: Futuro da Educação
  • 03:30 – Nossos Biomas
  • 04:00 – Sessão de Cinema: A Luz do Tom
  • 05:30 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

  • 06:00 – Globo Rural
  • 06:50 – Bom Dia Sábado
  • 07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
  • 08:30 – É de Casa
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:10 – Terra Nostra
  • 14:40 – Sessão de Sábado: A Sogra
  • 16:15 – Caldeirão Com Mion
  • 18:40 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:25 – NE2
  • 19:45 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Vale Tudo
  • 22:25 – Estrela da Casa
  • 23:00 – Altas Horas
  • 00:05 – The Town
  • 01:45 – Supercine: Respect – A História de Aretha Franklin
  • 03:40 – Dona de Mim (R)
  • 04:20 – Corujão: Dr. Dolittle

