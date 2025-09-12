Notícias | Notícia
Programação da TV, 13.09: "Uma Noiva em Apuros" brilha no Cinema em Casa
O sábado ainda conta com programação infantil, com o Sábado Animado. O dia ainda conta com o noticiário do SBT Brasil e o Sabadou com Virgínia
TV JORNAL/SBT 2
- 06:00 – Luccas Toon
- 06:45 – Sábado Animado
- 08:30 – Carro Arretado
- 09:00 – Tudo Aqui
- 09:30 – Sábado Animado
- 11:00 – SBT Notícias
- 12:45 – Show de Bola
- 13:30 – Turma do Barra
- 14:00 – SBT Notícias
- 15:00 – Eita Lucas!
- 16:00 – Cinema em Casa: Uma Noiva em Apuros
- 18:00 – SBT Brasil
- 19:20 – João Alberto Informal
- 19:45 – SBT Brasil
- 20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
- 22:15 – Sabadou com Virgínia
- 00:15 – Notícias Impressionantes
- 02:15 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
- 06:00 – Band Kids
- 07:20 – Os Donos da Bola
- 07:50 – Cheguei, Chegando
- 08:30 – O Melhor do Nordeste
- 10:00 – Fórmula E: Driver
- 11:00 – Band Esporte Clube
- 12:00 – Mestres do Drywall
- 12:30 – Mundo dos Negócios
- 13:00 – Igreja Maranata
- 13:30 – Band Esporte Clube
- 14:45 – Liga Saudita: Al-Hilal x Al-Qadsiah
- 17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Náutico x Guarani
- 18:50 – Jogo Aberto Debate
- 19:20 – Jornal da Band
- 20:30 – Sabadão de Todos
- 22:30 – The Blacklist
- 23:30 – SFT – MMA
- 01:00 – BWF
- 02:00 – Cine Privé: Andromina – O Planeta do Prazer
- 03:15 – Chama no Privé
- 04:00 – Cinema na Madrugada: Vingança ao Anoitecer
REDE TV/CANAL 6
- 06:00 – Igreja Universal do reino de Deus
- 07:00 – A Hora do Zap
- 07:30 – Programa Ultrafarma
- 08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
- 09:00 – Vitória em Cristo
- 09:30 – Ultrafarma
- 10:00 – A Voz de Deus
- 10:30 – Ultrafarma
- 11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 12:00 – Assembleia de Deus do Brás
- 13:00 – Inovamed
- 13:30 – A Hora do Zap
- 15:00 – Inovamed
- 15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Paysandu x América (MG)
- 18:00 – Brasil do Povo
- 19:55 – Rede TV! News
- 20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
- 21:30 – TV Fama
- 22:10 – Operação de Risco
- 23:10 – Mega Sonho
- 00:30 – Companhia Certa
- 01:00 – Jogo na Tela
- 02:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
- 07:00 – Brasil Caminhoneiro
- 07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
- 12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
- 13:25 – Descobrindo Com Cabral
- 13:35 – Super Bancada
- 14:30 – Que Arretado!
- 15:00 – Cine Aventura: Invasão Alienígena
- 17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
- 19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
- 21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
- 23:00 – Super Tela: Rogue
- 01:00 – Fala Que Eu Te Escuto
TVU/TV BRASIL 11
- 06:00 – Vale Agrícola
- 07:00 – TV Brasil Animada
- 12:30 – Chefs do Brasil
- 13:00 – Xodó de Cozinha
- 14:00 – Restauro
- 14:00 – Brasil Visto de Cima
- 14:30 – Docs Brasil: Futuro da Educação
- 15:30 – Meu Pedaço do Brasil
- 16:00 – Expedições
- 16:30 – Sessão de Cinema: Luz do Tom
- 18:00 – Brasil Visto de Cima
- 18:30 – Energia No Brasil
- 19:00 – Repórter Brasil Noite
- 19:30 – Amor Veríssimo
- 20:00 – Sangue Oculto
- 21:00 – Sessão de Cinema: Os Penetras 2 – Quem Dá Mais?
- 23:00 – Samba na Gamboa
- 00:00 – Cena Musical – Mayara Clara
- 01:00 – Amor Veríssimo
- 01:30 – Sangue Oculto
- 02:30 – Docs Brasil: Futuro da Educação
- 03:30 – Nossos Biomas
- 04:00 – Sessão de Cinema: A Luz do Tom
- 05:30 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
- 06:00 – Globo Rural
- 06:50 – Bom Dia Sábado
- 07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
- 08:30 – É de Casa
- 11:45 – NE1
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:10 – Terra Nostra
- 14:40 – Sessão de Sábado: A Sogra
- 16:15 – Caldeirão Com Mion
- 18:40 – Êta Mundo Melhor!
- 19:25 – NE2
- 19:45 – Dona de Mim
- 20:30 – Jornal Nacional
- 21:20 – Vale Tudo
- 22:25 – Estrela da Casa
- 23:00 – Altas Horas
- 00:05 – The Town
- 01:45 – Supercine: Respect – A História de Aretha Franklin
- 03:40 – Dona de Mim (R)
- 04:20 – Corujão: Dr. Dolittle