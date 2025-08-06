fechar
Onda de crimes: quiosque é arrombado e roubado na Avenida Boa Viagem

O estabelecimento teve um prejuízo que já ultrapassa os R$ 10 mil. Vários outros quiosques passaram por situações semelhantes recentemente

Por Zayra Pereira Publicado em 06/08/2025 às 20:33
Imagem de porta de quiosque, em Boa Viagem, arrombado
Imagem de porta de quiosque, em Boa Viagem, arrombado - Reprodução

Um quiosque, localizado na orla da praia de Boa Viagem, foi arrombado e furtado na noite da última terça-feira (5).

O estabelecimento foi encontrado pelos funcionários já pela manhã e o prejuízo ultrapassa os R$ 10 mil. Vários outros quiosques passaram por situações semelhantes nos últimos meses.

Insegurança 

Ao chegar no local, os funcionários observaram que a porta estava quebrada e ao entrarem no quiosque notaram que várias bebidas foram furtadas.

A proprietária conta que está já é a quarta vez que o quiosque é invadido e que já investiu em seguranças, mas sem eficácia.

"Os bandidos esão sendo cada dia mais audaciosos. Nós precisamos disso na Avenida Boa Viagem, segurança. Nós pedimos socorro", contou.

Na última semana, um outro quiosque também foi alvo de invasões, tendo bebidas, comidas e até mesmo um botijão de gás furtado.

"A insegurança é bastante. Antigamente tinha a Guarda Municipal que passava e a Polícia Militar. Hoje não tem nenhum, agora morador de rua é o que mais tem aqui", apontou um proprietário de outro estabelecimento.

Moradores da região também criticam a insegurança local. 

"Até a placa do nosso prédio foi arrancada, com o porteiro observando. Eles não tem medo de nada. Está muito perigoso", apontou o morador.

Em nota, a Polícia Militar afirma que não foi acionada para essa ocorrência e que o policiamento na Avenida Boa Viagem acontece de maneira regular por viaturas, 24h por dia. Eles afirma que as rondas serão intensificadas.

