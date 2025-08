Cantora Michele Melo é vítima de tentativa de assalto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora Michele Melo sofreu uma tentativa de assalto, na noite da última terça-feira (5), enquanto estava dentro de seu carro segundo para um show na Avenida Sul, no Recife.

A vítima foi abordada por uma homem e uma mulher, ambos armados e bastante agressivos diante do assalto.

Como aconteceu?

A cantora de brega romântico, Michele Melo, se dirigia à cidade de São Lourenço da Mata para uma apresentação na Festa de Agosto, quando foi suspreendida por dois assaltantes.

Ela estava acompanhada de sua equipe e um motorista que estava próximo ao carro da cantora afirma que a mulher e o homem que tentavam assaltar o veículo fizeram diversas ameaças.

"Eu estava no sinal e o carro de Michele estava ao lado do meu. De repente chegou duas pessoas e a gente pensou que seria para pedir dinheiro no sinal, mas um puxou uma arma e começou a bater no carro dela, batendo no capô e pedindo para descer o vidro. Já a mulher foi para destravar a porta dela", contou o motorista.

O motorista também falou que eles insistiram bastante para que ela entregasse o veículo, mas a cantora conseguiu escapar com todos os pertences. Após o epsódio ela contou o relato nas redes sociais e afirma que teve um pequeno desmaio diante da situação.

De acordo com o 16º Batalhão, por meio de nota, não houve chamado para a ocorrência e a PM reforça a necessidade de acionar o 190, além de realizar o registro de boletim de ocorrência.

Eles afirmam que o local é monitorado, entretanto, quem passa pelo trecho diariamente afirma que a criminalidade tem sido intensa.

"Eu mesmo já fui vítima, não de assalto, mas de uma tentativa. Tive que sair correndo. a gente quer uma resposta, porque o trabalhado digno que sai todos os dias de manhã para levar o pão para casa tem que passar por isso", contou um homem que transita na região.

Além disso, eles reforçam que vários registros de assaltos já foram entregues às autoridades.

