Programação da TV, 03/08: Domingo é dia de Programa Silvio Santos na tela da TV Jornal

Ao longo do dia, a grade se diversifica com entretenimento, sorteios, humor, realities e transmissões ao vivo de competições esportivas

A programação deste domingo, 3 de agosto, nas principais emissoras de televisão oferece uma variedade de atrações para todos os públicos. Desde as primeiras horas da manhã, os telespectadores encontram conteúdos voltados à espiritualidade, automobilismo, esportes e jornalismo.

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada

07:30 – SBT Sports

08:30 – Chaves

09:00 – PE da Sorte

10:00 – Notícias Impressionantes

11:00 – Sorteio da Tele Sena

11:15 – Domingo Legal

18:15 – Roda a Roda Jequiti

19:00 – Programa Silvio Santos

00:00 – Titãs

01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:45 – +Info

06:00 – Band Kids

07:45 – Tá Ligado

08:00 – Auto Motor

08:30 – Ponto de Vista

09:00 – Esquenta Fórmula 1

09:30 – Fórmula 1: GP da Hungria

12:00 – Viva Sorte

13:30 – Show do Esporte

16:00 – Masterchef Amadores (R)

18:00 – Apito Final

20:00 – Perrengue na Band

22:00 – Planeta Selvagem

23:00 – Canal Livre

00:05 – Estilo Arte 1

00:35 – Economia Pra Você

01:05 – Linha de Combate (R)

02:30 – Fórmula 1: GP da Hungria (Compacto)

REDE TV/CANAL 6

06:00 – Ultrafarma

08:30 – Mundo Empresarial

09:00 – São Paulo da Sorte

10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

11:45 – Apeoesp

11:55 – A Hora do Zap

12:15 – Igreja Cristã Maranata

12:45 – A Hora do Zap

13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde

14:00 – A Hora do Zap

18:45 – Para Aqui!

21:45 – A Hora do Zap

22:30 – Podk Liberados

23:30 – Mega Sonho

00:40 – A Hora do Zap

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar

08:00 – Que Arretado Especial

08:30 – Vida OnCast

09:00 – PE da Sorte

10:00 – BregosoCast

10:30 – Poder e Negócios

11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças

12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris

14:00 – Game dos 100

15:45 – Acerte ou Caia!

18:00 – Aquecimento Futebol

18:20 – Campeonato Brasileiro: Ceará X Flamengo

20:30 – Domingo Espetacular

23:00 – Esporte Record

00:00 – Chicago P. D.

01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé

06:30 – De Volta às Escrituras

07:00– Palavras de Vida

08:00 – Santa Missa

09:00 – Vale Agrícola

09:45 – Canto e Sabor do Brasil

10:45 – Liga de Basquete Feminino LBF: Sesi Araraquara x Unimed Campinas

13:00 – Samba na Gamboa

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Sessão de Cinema I: BugiGangue No Espaço

16:15 – Sessão de Cinema II: Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

18:30 – Vozes do Rio Pinheiros

19:00 – Fronteiras

19:30 – Brasil Visto de Cima

20:30 – No Mundo da Bola

21:30 – Sessão de Cinema III: Albertina

23:15 – Sessão de Cinema IV: Aquarius

01:45 – Energia no Brasil

02:30 – Sessão de Cinema V: Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

04:30 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:50 – Santa Missa

06:40 – Globo Repórter

07:30 – Globo Comunidade PE

08:00 – Auto Esporte

08:30 – Globo Rural

10:05 – Viver Sertanejo

11:00 – Esporte Espetacular

12:30 – Temperatura Máxima: Independence Day: O Ressurgimento

14:20 – Domingão Com Huck

15:45 – Bora Pro Jogo

15:45 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Fortaleza

18:10 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:35 – Capital Moto Week: Melhores Momentos

00:20 – Domingo Maior: Maze Renner – A Cura Mortal

02:40 – Cinemaço: Cano Serrado